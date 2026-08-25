Municipio compensará con 200 mil pesos a diseñador por modificar su escultura

Lo que comenzó como una intervención a unas letras escultóricas instaladas en el centro del municipio terminó con una disculpa pública de parte de las autoridades de Progreso de Obregón y un acuerdo de compensación económica para su creador, el diseñador industrial, Silvino López Tovar.

El Ayuntamiento reconoció que la obra fue modificada sin respetar las condiciones originales, entre ellas el color de las letras y la firma que identifica a López Tovar como autor. La intervención ocurrió durante la administración municipal 2020-2024, encabezada por Armando Mera Olguín.

La actual presidenta municipal, Lorena Estrada Flores, reconoció públicamente que dichas modificaciones afectaron los derechos morales del artista y señaló que el gobierno en funciones asumirá las consecuencias de decisiones tomadas por administraciones anteriores.

Como parte del acuerdo aprobado por la Asamblea Municipal, el creador recibirá una compensación económica y la pieza deberá ser restaurada para recuperar sus características originales, incluida la reincorporación de su firma.

Las medidas de reparación y satisfacción fueron avaladas por el Ayuntamiento en sesiones celebradas el 28 de abril y el 5 de agosto de 2026.

Estrada Flores precisó que no existió una demanda judicial de por medio, sino un procedimiento derivado de acuerdos de la propia Asamblea Municipal.

La alcaldesa también puntualizó que el contrato relacionado con la fabricación, suministro y colocación de las letras con la palabra Progreso no contemplaba el diseño artístico, debido a que este corresponde a López Tovar, en su calidad de creador de la obra.

Letras ubicadas en el centro del municipio de Progreso de Obregón Foto: Especial

Habitantes retienen a alcalde de San Salvador

Por otra parte, días atrás una manifestación de habitantes de la comunidad de La Flor en San Salvador, Hidalgo, derivó en un incidente al interior de la Presidencia Municipal, donde el alcalde Norberto Martínez Cruz fue retirado de sus oficinas y trasladado por los inconformes hacia dicha localidad.

Los hechos ocurrieron durante una protesta relacionada con presuntos incumplimientos y retrasos en distintos proyectos solicitados por la comunidad.

De acuerdo con los reportes, durante el ingreso de los pobladores al inmueble se registraron empujones, jaloneos y una agresión física contra el presidente municipal.

Entre las demandas se encuentra la continuidad de un proyecto de abastecimiento de agua asociado con un pozo, cuya primera etapa habría sido ejecutada por el Ayuntamiento y una segunda fase estaría pendiente de intervención por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los manifestantes también solicitan atención para un camino que presenta hundimientos y otras afectaciones, cuya gestión habría sido planteada ante la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS).

Durante la movilización se reportó además una agresión contra una funcionaria municipal.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que precise lo ocurrido ni las condiciones en las que se encuentra el alcalde.