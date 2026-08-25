Consolida Jalisco liderazgo financiero con triple calificación crediticia "AAA"

Jalisco se convirtió en la primera y única entidad del país en contar con tres calificaciones crediticias "AAA", el nivel más alto en la escala nacional, tras la actualización emitida por HR Ratings, que elevó la evaluación del estado desde "HR AA+" con perspectiva estable. Con este dictamen, la entidad suma la máxima nota otorgada por tres calificadoras independientes, al integrarse a las evaluaciones de Fitch Ratings y PCR Verum.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, enfatizó la trascendencia de este indicador para la administración local. “Hoy queremos compartir con ustedes que Jalisco es el primer y único estado de la República Mexicana que tiene tres calificaciones de distintas calificadoras internacionales triple A, que es el mejor nivel de calificación en finanzas públicas”, afirmó el mandatario. Asimismo, puntualizó que su trayectoria en el sector financiero motivó su compromiso institucional: “Me propuse que Jalisco fuera el estado de la República Mexicana con mejores finanzas públicas”, señaló.

De acuerdo con el informe de HR Ratings, al cierre de 2025 la Deuda Neta Ajustada representó el 25 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición, cifra menor al 29.7 por ciento registrado en 2024. La agencia destacó además que el estado no ha recurrido a contratación de deuda a corto plazo desde 2021. En materia de balance presupuestario, la entidad registró un superávit primario de 1.3 por ciento de los Ingresos Totales durante 2025, proyectando un promedio superavitario de 0.7 por ciento entre 2026 y 2029.

Los resultados fueron atribuidos al fortalecimiento de la liquidez, el crecimiento de los ingresos propios derivados del dinamismo económico local y la aplicación de estrategias efectivas de recaudación y fiscalización. El gobernador concluyó que mantener un perfil financiero sano permitirá destinar mayores recursos a obras de infraestructura y optimizar los servicios públicos en beneficio de los jaliscienses.