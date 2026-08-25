Acapulco mantiene operación turística y actividad económica en la temporada de verano

Acapulco mantiene una dinámica turística positiva y su operación plenamente normalizada tras la oportuna atención de las afectaciones puntuales provocadas por las precipitaciones recientes. La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a los viajeros nacionales e internacionales a visitar este emblemático puerto del Pacífico.

La funcionaria destacó que la localidad conserva los servicios necesarios para atender a los visitantes y subrayó que la promoción conjunta fortalece la llegada de turismo en todo el estado de Guerrero.

Al evaluar las condiciones del destino durante esta recta final de las vacaciones, Rodríguez Zamora señaló que “acapulco es un destino que siempre recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Hoy cuenta con una gran oferta turística y con todos los servicios necesarios para disfrutar de sus playas, su gastronomía y de las experiencias que hacen único a este puerto”.

En ese mismo sentido, la titular de Sectur reafirmó el valor cultural del municipio al concluir que “acapulco siempre tiene una razón para volver: sus playas, sus sabores, sus atardeceres, sus experiencias y la calidez de su gente”.

Por su parte, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, confirmó que los encharcamientos registrados fueron desahogados de manera inmediata mediante el despliegue preventivo de las autoridades estatales y municipales.

El funcionario resaltó que el puerto conserva las condiciones de tranquilidad óptimas para el desarrollo de actividades recreativas en esta última semana de la temporada estival.

Asimismo, Quiñones Orozco hizo un llamado extensivo para recorrer los diversos atractivos de la entidad al manifestar: “Queremos invitar a todas las personas que tengan planeado visitar Guerrero, ya sea Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco, La Unión o Marquelia, a que vengan y disfruten de nuestros destinos. Tenemos todas las condiciones para recibirlos con los brazos abiertos y ofrecerles grandes experiencias”.