Gabinete de Seguridad se reunió con autoridades de EU; se reafirmó colaboración bilateral

Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los integrantes del Gabinete de Seguridad tuvieron una sesión de trabajo, calificada como muy productiva, con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el organismo de seguridad indicó que en el encuentro se reafirmó el compromiso de colaboración bilateral, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación, basada en la confianza mutua.

Por parte del gobierno de México, estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

También asistió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

El encuentro se realizó en el marco del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén N Oseguera Cervantes, ocurrido el domingo 22 de febrero, en un operativo encabezado por la Defensa.

