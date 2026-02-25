¡Febrero loco! Frío y calor intenso tendrá la República Mexicana en los próximos días

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará ambiente diurno muy caluroso y rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente del país; en contraste, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que el aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de la República Mexicana.

Una línea seca que se ubicará sobre Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

Para este miércoles se pronostican chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.b Por la mañana se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

De -5 a 0 grados con heladas zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.

Por la tarde se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

fdm