¡Le 'pegan' al 'Chapo Isidro'! Semar desmantela narcolaboratorio en Durango

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetaminas, presuntamente vinculado al grupo criminal encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en inmediaciones del poblado de Chacala, Durango, cuyo valor asciende a 4 mil 165 millones de pesos.

Durante patrullajes de vigilancia aérea, durante el cual se obtuvo como resultado la localización de dicho laboratorio, así como el aseguramiento y destrucción de aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de producto terminado de metanfetamina, y diversos precursores químicos, entre los que destacan: 24 mil 960 litros de alcohol etílico y 26 mil 160 litros de P2P; así como precursores sólidos: 26 mil 160 kilogramos de sosa cáustica; 900 kilogramos de cianuro y 10 kilogramos de aluminio.

Narcolaboratorio desmantelado en Durango Especial

Este laboratorio contaba con materiales y accesorios para la producción de droga sintética, siendo inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización, entre los que se encontraban: reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas, tambos, tinas y bidones.

Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a más de 4 mil 651 millones de pesos; evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

