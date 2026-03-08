Mujeres de Colima, Coahuila y Nuevo León también salen a las calles por el 8M

Cerca de dos mil mujeres participaron este sábado en la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) en la capital de Colima, movilización que concluyó con la irrupción en el Palacio de Gobierno y daños en el inmueble.

La movilización inició en el monumento de la Piedra Lisa, ubicado al oriente de la ciudad, desde donde contingentes integrados por diversas colectivas comenzaron a avanzar hacia el centro de la capital.

A lo largo del recorrido, las manifestantes caminaron por algunas de las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad, portando pancartas y consignas para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y justicia para víctimas de feminicidio y otros delitos de género.

Entre las participantes se observaron mujeres de distintas edades, desde niñas acompañadas por sus familias hasta mujeres adultas, quienes se sumaron a la manifestación convocada por distintos colectivos feministas.

La marcha concluyó en el jardín Libertad, frente al Palacio de Gobierno, donde un grupo de manifestantes derribó la puerta principal del edificio y le prendió junto a las ventanas del inmueble.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades estatales no habían informado sobre personas detenidas ni sobre el saldo oficial de los daños ocasionados durante la protesta.

Mujeres que participaron en la marcha por el 8M Foto: Especial

15 mil mujeres participan en marcha del 8M en Saltillo

Por Alma Gudiño

Alrededor de 15 mil mujeres marcharon en Saltillo, Coahuila, para exigir un alto a la violencia en el Día Internacional de la Mujer.

Alrededor de las 16:00 horas de este 8 de Marzo salieron del cruce de Avenida Universidad y Bulevar Venustiano Carranza, con dirección a la calle de Allende, para concluir en la Plaza Nueva Tlaxcala, en el primer cuadro de la ciudad de Saltillo.

El contingente estuvo integrado por familiares víctimas de feminicidio, maternidades e infantes, violencia vicaria, mujeres discapacitadas, contingente abortero y el bloque negro.

Al final de la marcha el bloque interseccional integrado por mujeres transgénero, que iba custodiado por mujeres del agrupamiento violeta.

En ese contingente las mujeres portaban una lona ya que las participantes consideraron opresores a los uniformados.

Durante el recorrido las mujeres llevaban pancartas, lonas y realizaron pintas, además de gritar consignas de ni una más, ni una mexicana más, las niñas no se tocan, entre otras.

Municipios como Torreón y Monclova se sumaron a la marcha.

En comparación a otros años fue una marcha muy nutrida lo que significa el crecimiento feminista en la entidad.

Mujeres que participaron en la marcha por el 8M Foto: Especial

“Marea Violeta” en Nuevo León

Por Aracely Garza

La rabia por el impunidad ante la violencia contra las mujeres que se vive día a día en México, llevó a decenas de participantes a la marcha del 8M a realizar quemas y lanzar objetos contra las vallas que se colocaron para blindar el Palacio de Gobierno, en Nuevo León.

Así terminó la movilización del 8M que sumó a miles de mujeres de todas las edades y distintos estratos sociales en la capital del estado de Nuevo León.

La llamada "marea violeta" comenzó desde temprana hora a congregarse en los alrededores de la Explanada de los Héroes de donde se movilizaron para marchar por el primer cuadro de la ciudad.

Las mujeres alzaron su voz para pedir justicia y también gritar consignas en contra de la desapariciones, feminicidios, trata de personas, violencia familiar o digital, que viven a diario las mujeres no solo en Nuevo León sino en todo lo ancho y largo del país.

Entre los personajes que se unieron a la marcha están los papás de Debanhi Escobar, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

En entrevista comentaron que a casi cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de su hija siguen en espera de justicia.

Mujeres que participaron en la marcha por el 8M Foto: Especial

