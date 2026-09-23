Mujer es vinculada a proceso por el homicidio imprudencial de una agente de la GN

Una mujer de 28 años de edad fue vinculada a proceso penal por el homicidio imprudencial de una agente de la Guardia Nacional (GN) y lesiones de otro, a los cuales atropelló cuando atendían un accidente vehicular en la carretera de Chihuahua a Cuauhtémoc.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo la vinculación a proceso de la detenida Daniela Lizet L. C., por los delitos de homicidio imprudencial agravado, lesiones imprudenciales agravados, y daños imprudenciales, en perjuicio de elementos de la Guardia Nacional.

Bajo la causa penal 2681/2026, la mujer es investigada por los hechos registrados el pasado sábado 19 de septiembre, cuando chocó su vehículo Áltima contra una unidad de la Guardia Nacional que atendía un accidente carretero, y arrolló a dos elementos de esta corporación.

Derivado de las lesiones falleció la agente María Luisa D. J, y quedó lesionado su compañero, Juan Alberto C. C., por lo que Daniela Lizet L. C. fue detenida en los términos de la flagrancia.

Cabe señalar que en el lugar se aplicó la prueba de alcoholemia que arrojó niveles por encima del límite legal.

Las medidas cautelares impuestas por el Órgano jurisdiccional a la imputada, consisten en libertad condicional, no salir del estado de Chihuahua, liquidar una suma de 250 mil pesos como garantía del monto total de pago para la reparación del daño, entregar su VISA, durante un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.