Mujer se queda dormida en la vía pública y sujeto le roba su celular

Una mujer se quedó dormida en plena vía pública y ese momento fue aprovechado por un hombre que presuntamente le robó su celular por lo que fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad cuando la afectada se quedó dormida en unas escaleras, en el cruce de Madero y Doctor Coss.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el sujeto fue capturado cuando a través de las cámaras de seguridad del C4 lo detectaron cuando presuntamente llevaba a cabo el hurto.

El sujeto fue identificado como Santos Daniel “N”, de 27 años y fue capturado momentos después del atraco sobre la avenida Madero y Prisciliano Elizondo en la colonia Acero.

El hombre tripulaba un vehículo Suzuki en color gris plata con placas de circulación SFD175-C el cual detuvo su marcha cuando se percató que la mujer estaba dormida y aprovechó para despojarla de su celular.

Santos Daniel “N” escapó del sitio, pero fue interceptado por los uniformados en una tienda de conveniencia donde le encontraron el producto robado. El presunto ladrón fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Cae jovencita por robar en tienda Zara

En días pasados, una mujer fue detenida por elementos de la Policía del municipio de San Pedro, en Nuevo León, tras ser señalada por presuntamente robar mercancía de una tienda ubicada en un centro comercial.

La detención ocurrió en la tienda Zara, ubicada sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín Primer Sector, dentro de la Plaza Fiesta San Agustín.

Un guardia de seguridad del establecimiento señaló a la joven Nancy, de 27 años de edad, como la responsable de los hechos.

La autoridad no precisó cuál fue la mercancía que la mujer intentó robar ni el valor de los productos.

Nancy fue trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal.