“Esto es México”: Mujer enfrenta a turista que quería callar a un músico en Nayarit | VIDEO

Un momento de tensión se vivió en un tianguis de Tepic, donde un turista extranjero reclamó a un músico ambulante para que dejara de cantar. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, mostrando al artista caminar entre los puestos mientras interpretaba música con su guitarra y una bocina portátil.

En las imágenes se observa cómo el visitante se levanta de su asiento y se acerca al músico para exigirle que se calle, lo que provoca un intercambio de palabras entre ambos.

El turista señala al músico mientras le pide que deje de tocar. El artista responde al reclamo y ambos se acercan de manera confrontativa durante algunos segundos dentro del mercado ambulante.

Mujer se enfrenta a turista

Una mujer presente en el lugar intervino en la discusión y defendió al músico, dirigiéndose al turista con frases como: “Esto es México” y “Si no te gusta, bye”. La reacción fue celebrada por varios usuarios en los comentarios del video difundido en TikTok.

Tras el altercado, elementos de seguridad acudieron al sitio para atender la situación. En otro momento del video se observa a policías municipales dialogando con el músico para aclarar lo ocurrido dentro del tianguis.

Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o detenciones derivadas del incidente.

Otros casos de ataques de turistas a músicos callejeros

En Puerto Escondido, Oaxaca, un grupo de músicos que recorría la playa Zicatela fue insultado y agredido con arena por un turista extranjero mientras interpretaba canciones para los paseantes. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, desató una ola de indignación. Los residentes defendieron a los artistas, recordando que la música en las playas es parte de la tradición cultural y del ambiente turístico de la región.

Corridos interrumpidos en Barrio Antiguo, Monterrey

En Monterrey, otro episodio se vivió en el Barrio Antiguo, donde un extranjero increpó a jóvenes que tocaban corridos en la vía pública. El hombre los insultó y exigió que se retiraran, generando tensión en un espacio conocido por su vida nocturna y cultural. El video del incidente se viralizó, convirtiéndose en símbolo de la intolerancia hacia expresiones musicales mexicanas en espacios urbanos.

Intento de soborno para retirar músicos

En Baja California Sur, una turista extranjera intentó sobornar a inspectores para que retiraran a un grupo de músicos de regional mexicano que tocaban en la playa El Médano de Cabo San Lucas. El intento fracasó y los propios turistas nacionales defendieron a los artistas, reafirmando la importancia de la música como parte del ambiente turístico. El episodio fue grabado y difundido en TikTok, mostrando la tensión entre visitantes extranjeros y las tradiciones locales.