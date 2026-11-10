Cae mujer relacionada con al menos siete investigaciones por fraude

Una mujer presuntamente involucrada en al menos siete investigaciones por fraude y otros delitos en Jalisco, y quien además contaba con tres órdenes de aprehensión en otra entidad, fue detenida y vinculada tras las labores de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales.

Isabel “N”, de 35 años y originaria de Coahuila, estaría involucrada en siete carpetas de investigación en Jalisco, varias de ellas por fraude y otras por abuso de confianza.

La mujer fue capturada en el municipio de Tlajomulco a través de una orden de aprehensión.

Según se investiga, la mujer se hacía pasar por empleada de distintas instituciones, como bancarias o públicas, así como de servicios funerarios, mediante lo cual obtenía la confianza de sus víctimas para cometer los ilícitos denunciados.

No obstante, la orden de aprehensión por la que fue capturada involucra un modus operandi distinto.

De las investigaciones se desprende que la ahora detenida creó en 2023 un perfil falso a nombre de otra mujer en una aplicación digital de citas.

Ahí se presume que entabló contacto con el ofendido, haciéndole creer que se encontraba hospitalizada y que una amiga suya podría recibir dinero para solventar sus gastos médicos.

Presuntamente, Isabel “N” se presentó ante la víctima como la supuesta amiga y, de acuerdo con las indagatorias, habría recibido pagos incluso para un supuesto procedimiento de inseminación artificial para tener hijos en común que nunca existieron.

Una vez que la víctima descubrió el posible engaño, acudió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

Con ello se iniciaron las investigaciones para solicitar y obtener el mandato judicial con el que fue capturada el pasado 29 de octubre.

Tras su detención, se realizó la audiencia inicial de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la señalada se apegó a la duplicidad del término constitucional para resolver su vinculación a proceso.

Al término, se reanudó la audiencia y los datos de prueba ofrecidos por esta representación social fueron suficientes para que se le dictara auto de vinculación a proceso.

Por tal motivo, permanecerá en prisión preventiva justificada como medida cautelar por un año, mientras que se fijaron cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Cabe señalar que Isabel “N” también contaba con otras tres órdenes de aprehensión por fraude en el estado de Coahuila, dos de ellas vigentes y una de ellas cumplimentada anteriormente, por lo que también se notificó a autoridades de aquella entidad para ponerla a disposición de los juzgados competentes.