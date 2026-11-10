Estas son las recomendaciones para evitar fraudes cibernéticos durante el Buen Fin

Con el objetivo de prevenir fraudes cibernéticos y proteger la información personal y financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, emitió recomendaciones a la población para realizar compras seguras en la próxima edición de el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre del presente año.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia recomendó identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas al realizarlas a través de plataformas y sitos de internet.

Se indicó que estos mecanismos permiten comparar precios, consultar las características de los productos y realizar transacciones desde cualquier lugar; por lo que es necesario adoptar medidas de seguridad para evitar que los datos personales y bancarios queden expuestos ante posibles engaños o actividades fraudulentas.

Recomendaciones para compras en línea durante Buen Fin

La SSPC recomienda a la población que realice compras a través de medios electrónicos:

Realizar compras únicamente en las páginas oficiales de los comercios o mediante aplicaciones legítimas

Mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

Evitar acceder a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin antes comprobar su origen.

Antes de ingresar datos personales o bancarios, revisar cuidadosamente la dirección electrónica y verificar que corresponda al sitio auténtico de la empresa.

Compartir únicamente los datos necesarios para realizar una compra y evitar proporcionar contraseñas, códigos de verificación, NIP o información confidencial a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Desconfiar de ofertas con descuentos extraordinarios, mensajes que generen sensación de urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos o problemas con las compras que soliciten proporcionar información personal de manera inmediata.

Antes de concretar una compra, consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías, los plazos de entrega, así como los mecanismos de atención a clientes y presentación de quejas.

Guardar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento, ya que esta información puede ser útil para realizar aclaraciones, presentar reclamaciones o denunciar posibles fraudes.

Si se detectan cargos no reconocidos, robo de información, accesos no autorizados a cuentas o posibles intentos de fraude, comunicarlo de inmediato a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.

¿Pueden cobrarte comisión por pagar con tarjeta?

Por Joana Mayen

Durante el Buen Fin 2026, los consumidores buscarán aprovechar las ofertas y promociones de la temporada. Si tienes pensado pagar con tarjeta de crédito o débito, quizá te preguntes si los establecimientos pueden cobrarte una comisión por utilizar la terminal bancaria.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que utilizar una Terminal Punto de Venta (TPV) no justifica incrementar el importe de una operación. Los establecimientos deben respetar el precio informado y asumir los costos relacionados con el servicio de cobro mediante tarjeta.

Cuando un comercio agrega un porcentaje al precio de un producto o servicio porque el cliente paga con tarjeta, incumple las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

El artículo 7 Bis establece que el importe que se informa al consumidor debe corresponder al total de la operación. Esto incluye impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro gasto relacionado con la adquisición de un bien o la contratación de un servicio.

El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”, señala el artículo.

Los establecimientos tampoco pueden incluir la propina como un cargo obligatorio en la cuenta. Corresponde a cada cliente decidir si desea dejar una gratificación por el servicio y qué cantidad quiere aportar.

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”, indica el artículo 10 de la LFPC.