Evelyn Salgado arranca rehabilitación de vialidades clave en Chilpancingo

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y la infraestructura urbana de la ciudad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha los trabajos de rehabilitación de tres vialidades, con una intervención de 26 mil 668 metros cuadrados, equivalente a aproximadamente cuatro kilómetros, al sur de la capital del estado.

Durante este evento, la mandataria estatal destacó que el proyecto se realiza con recursos 100% estatales, además de contar con asfalto donado por Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que representa un ahorro de aproximadamente 50% respecto al costo real de la obra.

En su mensaje, Salgado Pineda señaló que ha instruido a su gabinete a redoblar esfuerzos para concluir las obras programadas y garantizar que sean entregadas completas y con materiales de calidad.

“En esta administración no vamos a entregar ninguna obra incompleta. Con material de buena calidad, vamos a seguir trabajando hasta el último día”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado ante vecinas y vecinos de la zona, así como el personal de las dependencias.

Los trabajos de esta rehabilitación se realizarán en la Avenida de la Juventud, Avenida Gobernadores y Avenida Jacarandas, donde se contempla el fresado de la carpeta existente, renivelación de la superficie de rodamiento, colocación de nueva carpeta asfáltica y señalamiento horizontal y vertical, de acuerdo con el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.

“Chilpancingo se merece obras dignas y grandes. Una de esas es la rehabilitación de vialidades. Hoy arrancamos la pavimentación de estas tres vialidades, la Avenida Gobernadores, Jacarandas y la Avenida de la Juventud, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguir transformando la imagen urbana de Chilpancingo”, expresó.

Acompañada por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado señaló que la intervención busca no sólo mejorar el funcionamiento de las vialidades, sino también recuperar espacios urbanos y construir una capital más ordenada.

En la ejecución de los trabajos participan la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), a cargo de Irene Jiménez Montiel, con obras complementarias, mientras que la CICAEG tendrá a su cargo la rehabilitación.

La mandataria estatal destacó que esta obra forma parte de las acciones coordinadas en la transformación del circuito Jacarandas, desde Casa Guerrero hasta el Tecnológico de Chilpancingo, renovando la infraestructura con recursos del estado.