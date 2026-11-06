David Kershenobich destaca baja en muertes por enfermedades crónicas

La mortalidad por enfermedades del corazón, diabetes y padecimientos cerebrovasculares comenzó a revertirse en México, mientras que el gobierno federal reporta la mayor expansión bianual de infraestructura hospitalaria de los últimos 45 años, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, al defender los resultados del sector durante el segundo año de administración de Claudia Sheinbaum.

Entre 2024 y 2025 las defunciones por enfermedades del corazón disminuyeron 8.1 por ciento; por diabetes mellitus, 5.5 por ciento, y por enfermedades cerebrovasculares, seis por ciento, estas últimas alcanzaron su nivel más bajo en una década, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destacó el secretario, ante diputados de la Comisión de Salud de San Lázaro.

Por primera vez en años, comenzamos a revertir la tendencia creciente de mortalidad por algunas de las enfermedades que más afectan a las familias mexicanas”, afirmó.

Agregó que la meta es mantener este avance sostenido con la reciente homologación de protocolos médicos para atender el síndrome cardiorrenal metabólico, que integra criterios comunes de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal y obesidad.

Explicó que las instituciones públicas trabajan en la capacitación del personal médico y en la definición de indicadores para aplicar gradualmente esta ruta de atención.

Kershenobich sostuvo que los avances en prevención, construcción de hospitales, equipamiento médico y abasto de medicamentos representan los primeros pasos para concretar el Servicio Universal de Salud, cuya consolidación comenzará en 2027.

En los primeros dos años de la administración, dijo, se construyeron 34 hospitales, lo que representa, afirmó, la expansión bianual de infraestructura más importante en cuatro décadas y media.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Tan solo durante este 2026 se inauguraron 13 hospitales de las tres instituciones públicas, con una inversión de 23 mil 799 millones de pesos, que incorporaron mil 515 camas censables y mil 482 no censables.

A esta expansión se suman 16 mil millones de pesos destinados a equipamiento médico de alta tecnología, así como la rehabilitación y puesta en operación de 650 quirófanos desde 2025, con capacidad para realizar 370 mil cirugías adicionales cada año en todo el territorio nacional.

El secretario también informó de la incorporación de 21 robots quirúrgicos y la modernización tecnológica en áreas de radioterapia, tomografía computarizada, angiografía y resonancia magnética.

Este es un avance histórico para revertir el rezago crónico de las instituciones desde hace décadas y con ello avanzar en los objetivos del Servicio Universal de Salud”, sostuvo.

Abasto de medicamentos

En materia de medicamentos, reportó una inversión de 353 mil millones de pesos para la compra consolidada de cuatro mil 863 millones de piezas, correspondientes a tres mil 345 tipos de medicamentos e insumos médicos.

Este año se recibieron 119 por ciento más piezas que en 2025, además de un incremento de 122 por ciento en medicamentos oncológicos.

Kershenobich destacó que la adquisición para el periodo 2027-2028 se concretó con cinco meses de anticipación, luego de un proceso de planeación de 18 meses y más de 30 mesas de trabajo con especialistas.

Martí Batres, director general ISSSTE Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Con ello, dijo, está garantizado el 92.3 por ciento de los requerimientos de medicamentos e insumos para los próximos dos años. Además, se estableció como condición que las empresas participantes hubieran cumplido satisfactoriamente sus contratos públicos durante 2025 y 2026.

Sin embargo, reconoció que la transformación del sistema sanitario todavía enfrenta rezagos históricos y que el reto será garantizar que las inversiones se traduzcan en atención oportuna, gratuita y de calidad para la población.

Avanza sistema integral

En la comparecencia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que lo que está en discusión es qué IMSS quiere el país; contrastó una visión que tendía a la privatización con otra que concibe al Instituto como “el patrimonio más importante de las y los trabajadores de México”.

Destacó que actualmente el IMSS protege a 79 millones de personas, casi seis de cada 10 mexicanos, tiene casi 23 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados, entre ellos personas trabajadoras independientes, del hogar y de plataformas digitales.

Defendió que entre los avances se pagó el incremento salarial de ocho por ciento a más de 500 mil trabajadores activos y más de 370 mil jubilados y pensionados. También se han otorgado tres mil 600 bases, cuatro mil 105 personas ya salieron de la lista de espera quirúrgica y el 19 de noviembre llegarán mil 321 sillones reclinables a los servicios de urgencias.

Zoé Robledo, director general del IMSS Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

No vengo a decirles que todo está bien. Si todo estuviera bien, no haría falta un plan", sostuvo.

Durante su intervención, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, destacó que el plan de rescate y transformación del organismo se ha materializado en 200 acciones concretas, entre ellas la apertura de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y Acapulco, Guerrero.

Además, se construyeron 12 Unidades de Medicina Familiar y 150 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud, además de nuevas obras hospitalarias en Oaxaca, Tlatelolco y Cherán en Michoacán.

En equipamiento, se incorporaron 710 ambulancias en sustitución de 486 viejas unidades, dos mil 275 camas eléctricas para hospitalización y 927 camillas para urgencias.

En su exposición, Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, destacó tres grandes resultados de la transformación de los servicios públicos de salud: un modelo de atención que funciona, un sistema de salud que se moderniza y servicios médicos que llegan cada vez más cerca de la población, con capacidad para detectar y atender enfermedades oportunamente.

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos recuperando la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud. Porque cuando lo público se financia, se organiza y se cuida, funciona. Hoy estamos construyendo una red nacional de salud más fuerte, moderna y cercana a la gente, para que la atención médica de calidad deje de ser un privilegio y sea un derecho para todas y todos”, expresó.

De cara a 2027, Kershenobich anunció que se impulsará la universalidad de los servicios mediante consultorios de primer contacto en todo el país, con el propósito de fortalecer la prevención y acercar la atención médica a las comunidades.

Para ello, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla asignar a la Secretaría de Salud 72 mil 305 millones de pesos, un incremento de cinco mil 479 millones respecto a 2026, equivalente a 8.2 por ciento.

La comparecencia estuvo marcada por la confrontación política, diputados del PAN y del PRI se ausentaron del ejercicio al acusar que se trataba de una comparecencia a modo.