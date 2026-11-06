Choque en San Lázaro: PAN y Morena se enfrentan durante comparecencia de funcionarios de salud

Panistas y morenistas protagonizaron un enfrentamiento que incluyó pancartas, acusaciones, descalificaciones y hasta el arrebato del micrófono, para trasladar la problemática en materia de salud a la tribuna de la Cámara de Diputados, previo a la comparecencia de funcionarios del ramo.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba y legisladores de su bancada tomaron la tribuna con pancartas y consignas contra el desabasto de medicamentos, particularmente para niños con cáncer, y lo que calificaron como la quiebra del Seguro Social.

Ramírez Barba, demandaba, a gritos, la modificación del formato de comparecencia y exigía una ronda de cierre, para que los seis grupos parlamentarios pudieran fijar sus posiciones y cuestionar a los funcionarios.

En medio de los reclamos, Ramírez Barba manoteó a diputados de Morena, y le arrebató el micrófono al presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, quien daba la bienvenida al secretario de Salud, David Kershenobich; Zoé Robledo, director del IMSS; Martí Batres, del Issste; y a Alejandro Svarch, de IMSS-Bienestar.

Zenteno acusó al panista de intentar reventar la comparecencia y de convertir un ejercicio de rendición de cuentas en una provocación política.

“Usted tiene actitud de reventar la sesión. No va a proceder. Está politizando esto. Le pido que se vaya a su lugar y que respete a esta institución”, dijo, a gritos, mientras, los funcionarios observaban la escena.

El intercambio de acusaciones subió de tono. Pedro Zenteno, calificó a Ector Jaime, de “provocador de utilería” y “fascista”, y le exigió formular sus preguntas y esperar el turno de intervención.

“Es usted un provocador, es usted un provocador de utilería. Muestra usted una actitud porril, que violenta este recinto legislativo”, le dijo.

“¡Abra el debate, abra el debate!”, le respondió Ramírez Barba, acercándose al presidente de la comisión y reclamándole que no se respetara el acuerdo sobre el formato.

“No me escupa, no me escupa. Es un actitud porril”, le respondió Zenteno, mientras el diputado de Acción Nacional se dirigía a Zoé Robledo para exigirle explicaciones por las deficiencias del IMSS.

Diputados de Morena subieron a la tribuna con pancartas para colocarse frente a los legisladores del PAN y respaldar a los funcionarios.

Zenteno pidió no caer en provocaciones y sostuvo que la actitud de la oposición impedía que los representantes del Ejecutivo informaran al pueblo de México sobre el estado del sistema sanitario.

Tras varios minutos de gritos, reclamos y forcejeos por el uso de la palabra, los panistas comenzaron a descender de la tribuna, aunque dejaron claro que no participarían en lo que consideraron una comparecencia “a modo” y abandonaron el recinto.

Sin embargo, la confrontación se traslado al exterior del Auditorio Aurora Jiménez, donde se lleva a cabo este viernes la comparecencia.

Éctor Jaime Ramírez Barba acusó a Morena de incumplir el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que los legisladores de todas las bancadas tuvieran la última ronda de intervenciones.

El panista, quien recordó su paso como director del IMSS, reprochó que los funcionarios del Ejecutivo tuvieran la última palabra y denunció que el gobierno había convertido la rendición de cuentas en un acto de respaldo político.

“No se puede así, no se puede en una comparecencia arreglada. Arreglan licitaciones y ahora arreglan comparecencias”, acusó, mientras integrantes de Morena, le arrebataban carteles donde los panistas pretendía exhibir lo que consideran “deficiencias en el sector” salud del país.

Ector Jaime Ramírez cuestionó la presencia de personas que, aseguró, “fueron convocadas para aplaudir a los funcionarios”

“Nosotros no nos vamos a prestar a eso”, advirtió.

Ramírez Barba sostuvo que el desabasto, la falta de recursos del Seguro Social y las condiciones laborales del personal médico debían ser el centro de la comparecencia.

Incluso cuestionó el trato salarial a médicos mexicanos frente a los profesionales cubanos contratados por el gobierno.

El legislador recordó que el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, solicitó ya al Ejecutivo federal la salida del director del IMSS, Zoé Robledo, al considerar que las explicaciones oficiales no sustituyen los resultados.

“Esperamos que nos respondan en la mañanera del lunes”, dijo.

Kershenobich hace "extrañamiento"

Al arranque de su comparecencia, el secretario de Salud, David Kershenobich, emitió un “extrañamiento” y aseguró que, en ningún momento se han negado a informar y presentar resultados de los avances en estos dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta comparecencia no es una comparecencia arreglada. Venimos a mostrar lo que hemos hecho y a recibir lo que nos pueden mostrar desde el legislativo. Así que no dejo de extrañar lo que hemos vivido hace unos momentos”, expresó.