Mueren dos personas tras caer a cárcamo pluvial en Querétaro

Dos personas fallecieron luego de caer al interior de un cárcamo pluvial ubicado en la colonia Puerta Real, informaron autoridades de seguridad y protección civil del municipio de Corregidora, Querétaro.

El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Personal especializado realizó maniobras dentro de la infraestructura hidráulica, debido a las condiciones de difícil acceso.

Buzos rescataron los cuerpos Foto: Especial

Durante la noche del día previo, rescatistas lograron recuperar el cuerpo de una de las víctimas.

Las labores continuaron este día con la intervención de buzos, lo que permitió localizar y extraer el segundo cuerpo.

En el operativo participaron elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, incluyendo apoyo de equipos de rescate acuático. Ambas personas fueron confirmadas sin vida en el lugar.

Una vez concluidas las labores, se dio aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de los procedimientos legales.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

JCS