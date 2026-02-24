En Senado sobran legisladores y en San Lázaro debería haber proporcionalidad más directa: Cárdenas

En vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su iniciativa de reforma electoral, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llamó a impulsar “todo aquello que tienda a mejorar”, aunque admitió no conocer el contenido del proyecto.

El tres veces excandidato presidencial sostuvo que cualquier cambio debe buscar congruencia con la Constitución y fortalecer la representación democrática. Sin asumirse especialista en la materia, planteó revisar la integración del Senado.

Cárdenas Solórzano señaló que el esquema actual —dos senadores de mayoría, uno de minoría y 32 de representación proporcional— podría generar desequilibrios en la representación de los estados.

“Habría que ajustar la búsqueda de paridad para dar congruencia con lo que establece la Constitución”, apuntó. En la Cámara de Diputados, consideró que avanzar hacia una proporcionalidad más directa sería un paso importante.

Sobre el financiamiento a partidos, reconoció que es uno de los puntos que más debate genera y que corresponde a la autoridad hacendaria definir los márgenes presupuestales. En un contexto de polarización, propuso abrir un diálogo “muy amplio” que incluya a partidos, academia —facultades de Derecho y Ciencias Políticas— y especialistas, además de revisar modelos comparados en países con mayores avances democráticos.

Cuauhtémoc Cárdenas pide facilitar creación de partidos

Respecto al panorama político, con Morena como fuerza predominante y una oposición debilitada, Cárdenas Solórzano se pronunció por facilitar la creación de nuevos partidos, reduciendo requisitos. No obstante, consideró que el acceso a recursos públicos debería condicionarse a alcanzar un porcentaje mínimo de votación. “El diálogo siempre ayuda; ojalá las diferencias no lleven a enemistades”, concluyó.

vjcm