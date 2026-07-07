Mueren atropellados mientras cambiaban una llanta; el culpable huye

Tras el fuerte impacto, el conductor responsable del atropellamiento decidió acelerar, abandonando el lugar y dejando a los hombres a su suerte sin solicitar auxilio.

Dos hombres perdieron la vida la tarde de este martes tras ser atropellados mientras cambiaban una llanta a un costado de la carretera Emiliano Zapata-Ciudad Sahagún, en las inmediaciones del puente que conduce a la comunidad de Acopinalco.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se encontraban sobre el acotamiento atendiendo una falla mecánica cuando fueron embestidas por un automóvil. Tras el impacto, el conductor presuntamente continuó su marcha y abandonó el lugar sin brindar auxilio.

Al sitio acudieron paramédicos y corporaciones de emergencia, quienes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron la zona para preservar la escena, mientras personal pericial llevó a cabo el procesamiento correspondiente y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al responsable del accidente, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.