¡Se lo tragó la tierra! Se hunde losa en obra de la Benito Juárez y atrapa camión de volteo

Un camión de volteo cayó en un hueco que se formó tras el colapso de la losa de un edificio en construcción ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El incidente ocurrió en un inmueble localizado cerca del cruce de las calles Nevado y Alhambra, en la colonia Portales.

El camión realizaba maniobras para descargar material cuando la losa colapsó, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

“En un inmueble de planta baja y ocho niveles en construcción, al ingresar un camión tipo volteo para descargar material, la losa colapsó, quedando atrapada la mitad del camión. No se registraron personas lesionadas ni daños colaterales”, señaló la dependencia.

La obra es realizada por la empresa Grupo Nolve S.A. de C.V., agregó.

Aparentemente, el edificio forma parte del programa de reconstrucción tras sufrir daños por el sismo de 2017.