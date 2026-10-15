Muere Marco Antonio Zenteno, pionero del neurointervencionismo en México

El médico radiólogo Marco Antonio Zenteno Castellanos, pionero del neurointervencionismo en México y referente en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, falleció el 12 de octubre de 2026, a los 72 años, informó su familia mediante un comunicado.

Durante cuatro décadas, Zenteno Castellanos desarrolló su labor en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), donde encabezó el Departamento de Terapia Endovascular Neurológica y contribuyó al desarrollo de procedimientos de mínima invasión para tratar aneurismas, fístulas y malformaciones vasculares cerebrales.

A lo largo de su trayectoria realizó más de 10 mil embolizaciones, de acuerdo con la información proporcionada por su familia, y atendió a pacientes de todas las edades, incluidos recién nacidos de apenas 10 días de vida.

La terapia endovascular neurológica permite tratar determinadas enfermedades de los vasos sanguíneos del cerebro mediante catéteres y otros dispositivos introducidos en el sistema vascular, sin necesidad de abrir el cráneo. Su desarrollo amplió las alternativas de tratamiento para pacientes con padecimientos cerebrovasculares.

Muere Marco Antonio Zenteno Excélsior

Formó a generaciones de especialistas

Una de sus principales aportaciones fue la creación de la escuela de Terapia Endovascular Neurológica en México, establecida en el INNN con participación académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Documentos académicos y registros universitarios respaldan su participación en la formación de especialistas. Zenteno Castellanos fue profesor titular del curso y asesor de tesis relacionadas con esta disciplina, una labor que contribuyó a transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones de médicos.

También fue fundador de la Sociedad Mexicana de Neurorradiología y de la Sociedad Ibero Latino Americana de Neurorradiología (SILAN), organizaciones vinculadas con el desarrollo y la difusión de esta área médica.

En 1992 ingresó a la Academia Nacional de Medicina de México. Asimismo, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores, en el que alcanzó el nivel II, de acuerdo con el comunicado familiar.

Reconocieron su trayectoria en el Instituto

En 2024, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía rindió homenaje al especialista al dar su nombre a la Sala de Hemodinamia, como reconocimiento a sus contribuciones a la medicina y a la formación de profesionales.

Familiares, colegas y alumnos lo recuerdan como un médico perseverante, de carácter firme y comprometido con sus pacientes. Destacan que ante los obstáculos buscaba alternativas para salir adelante y que su determinación convivía con una actitud generosa y cercana hacia quienes solicitaban su ayuda.

Su trabajo estuvo acompañado por una convicción: la atención médica de alta calidad debía estar al alcance de todas las personas, independientemente de su origen o condición socioeconómica.

La familia destacó que su legado permanece en las técnicas que ayudó a desarrollar, las instituciones científicas que contribuyó a fundar, los especialistas que formó y los pacientes a quienes ofreció nuevas posibilidades de tratamiento.

Marco Antonio Zenteno Castellanos nació el 4 de enero de 1954 y falleció el 12 de octubre de 2026, a los 72 años.

Excélsior

Su muerte representa una pérdida para la comunidad médica mexicana, particularmente para la neurorradiología y la terapia endovascular neurológica, disciplinas en las que dejó una huella como médico, investigador y formador de especialistas.