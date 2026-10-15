Corte desecha recurso de Tomás Yarrington para suspender formal prisión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una solicitud de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, para atraer un amparo contra el tercer auto de formal prisión que se dictó en su contra, como presunto responsable de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Con este recurso, el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendía que se revocara la decisión de un juez federal del 25 de junio de 2025, que le negó la suspensión definitiva para frenar provisionalmente los efectos del auto de formal prisión, en tanto se resuelve el amparo contra la medida.

“Se puso a consideración de las personas ministras de este Tribunal la presente solicitud formulada por parte no legitimada para conocer del recurso… y ninguna de las referidas personas ministras de esta Suprema Corte manifestó su intención de hacer suya la respectiva solicitud”, notificó la Corte en estrados digitales el pasado 14 de octubre.

Esto significa que el máximo tribunal rechazó el recurso debido a que Yarrington Ruvalcaba no está legitimado para solicitar directamente la atracción y ningún ministro decidió hacer suya la petición, procedimiento que realizó a través de su representación legal.

Además del auto de formal prisión del 25 de junio de 2025 contra el exgobernador priista, también están vigentes otros dos, del 16 de abril y del 22 de mayo de ese mismo año, por su presunta participación en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora, será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito el que resuelva si se suspende la tercera medida cautelar.

Yarrington Ruvalcaba fue detenido en Florencia, Italia, en medio de investigaciones en su contra por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cometidos durante su gestión como gobernador de Tamaulipas, entre 1999 y 2004.

Tras ser extraditado a Estados Unidos, donde también enfrentaba cargos por lavado de dinero, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante la justicia estadounidense, donde recibió una condena de nueve años de prisión.

Yarrington Ruvalcaba fue deportado a México el 9 de abril de 2025 para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, y desde esa fecha permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.