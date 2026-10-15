"Simón" y "Trudy" bordearán costas mexicanas; se descarta que puedan tocar tierra

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que de acuerdo a los pronósticos, ni la tormenta tropical "Simón" ni el huracán "Trudy" tocarán tierra en costas mexicanas, en su recorrido por las aguas cálidas del Océano Pacífico.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, destacó que el riesgo para la población se centra en los vientos, el temporal de lluvias y el fuerte oleaje que provocarán ambos sistemas, asociados a la presencia del Frente Frío número 2.

Explicó que Trudy, que en los próximos días se convertirá en huracán mayor, categoría 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson, genera tormentas sobre Oaxaca y Guerrero, y conforme siga avanzando hacia Michoacán, Colima y Jalisco, presentará vientos de entre 63 y 119 kilómetros por hora, así como oleaje de 7 a 9 metros de altura.

Se espera que el día sábado por la tarde se comiencen a sentir efectos con características de huracán en esta región; el domingo sería el punto más cercano de Trudy a la costa, en Playa Perula, Jalisco", indicó.

Fabián Vázquez Romaña detalló que, por su parte, la tormenta tropical Simón, que por el momento se mantiene estacionaria, alcanzará el sábado vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y ocasionará fuertes lluvias mientras se aproxime a Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN Foto: SMN

"Recordemos que por el paso de Simón, estas zonas del país ya han tenido lluvias por tres semanas consecutivas y eso modifica las características del terreno a lo largo del Pacífico Mexicano", advirtió.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional agregó que el Frente Frío número dos generará lluvias torrenciales en la región de la Huasteca en San Luis Potosí e Hidalgo, el norte de Puebla y Veracruz, principalmente en Coatzacoalcos, donde vigilarán de manera muy especial la crecida de los ríos.