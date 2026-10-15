Identifican a 17 policías de Jalisco que hicieron uso excesivo de la fuerza en protesta por el agua

La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que rompieron el protocolo y presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza durante la manifestación del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara en la que miles de personas salieron a las calles para exigir acceso a agua limpia, la cual terminó en una serie de enfrentamientos violentos que dejaron 39 detenidos, varios manifestantes heridos y 28 uniformados lesionados.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, informó que estos 17 agentes -entre hombres y mujeres- fueron citados a rendir su declaración ante personal del Órgano de Asuntos Internos, el cual abrió una investigación e integró un expediente en el que obran más de 200 videos desde diferentes ángulos para analizar la actuación de los oficiales durante los hechos ocurridos en la protesta.

“Lamentablemente algunos de ellos (los policías) actuaron de manera irresponsable ante ese uso indebido de la fuerza y lamentablemente lastimaron la confianza de las y los ciudadanos”, declaró el secretario de Seguridad. Detalló fue tras el análisis de los videos y comparecencias de policías que estuvieron presentes es que pudieron identificar hasta ahora a este número de uniformados que rompieron el protocolo.

La protesta escaló a la violencia cuando grupos de jóvenes comenzaron a lanzar objetos contundentes contra la línea policial en medio de calles llenas de escombros. Cuartoscuro

Hernández González advirtió que de comprobarse su mal actuar durante la protesta y abusos contra los ciudadanos, los agentes identificados podrían ser amonestados o incluso separados del cargo, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine que tuvieron en el enfrentamiento con manifestantes.

El secretario de Seguridad de Jalisco lamentó el actuar de estos policías, pues afirmó que lo que hicieron no va acorde a los valores que promueve la dependencia a su cargo, al tiempo que destacó que han mejorado las condiciones laborales en la corporación, desde los suelos hasta la compra de equipamiento y una capacitación constante.

“Estas acciones son incompatibles con la formación y valores que promovemos en esta secretaría. Hemos estado mejorando condiciones laborales, hemos estado dando capacitación, se han mejorado los sueldos, se ha comprado más equipamiento, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para tener a los mejores y las mejores policías bien capacitados, bien equipados”, puntualizó.

Miles de personas salieron a protestar en Guadalajara para exigir acceso a agua limpia. Cuartoscuro

CNDH investiga abusos durante protesta en Jalisco

Derivado de las múltiples denuncias de abusos e incluso de tortura a quienes fueron detenidos tras los hechos registrados en Guadalajara, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación a fin de poder determinar las violaciones a los derechos humanos de quienes protestaron para exigir la mejora en la calidad del agua.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de este jueves, un día después que desde Palacio Nacional hiciera pública la solicitud para que la CNDH investigara la represión de la que fueron objeto los manifestantes a quienes les lanzaron chorros de agua y gases, así como los señalamientos de abusos y tortura por parte de los policías a quienes fueron detenidos.

Elementos antimotines utilizan escudos para contener a manifestantes que intentan derribar vallas metálicas; un hombre resultó herido en el rostro durante los choques. Cuartoscuro

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones y abriendo, a través de sus propios esquemas pues toda la investigación relacionada con estos casos, desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron principalmente golpeados. CNDH está haciendo ya su trabajo en Jalisco", dijo.

Al respecto de lo ocurrido, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió una investigación de la actuación policial para determinar actos indebidos el pasado domingo en la protesta que reunió a cerca de 10 mil personas y de quienes reconoció su derecho a la libre manifestación, el cual garantizó.

Como parte de esta revisión y un día después de los hechos, un primer grupo de 12 personas fue liberado. En el transcurso del lunes y martes se informó que ninguna de las 39 personas permanecía detenida.