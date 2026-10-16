Clausuran exportación de ganado entre Sonora y Arizona por aftas en becerros

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) volvió a cerrar las puertas del muro fronterizo a la exportación del ganado mexicano, entre Sonora y Arizona, al detectar aftas en becerros, cuando estaban a punto de cruzar la línea internacional para ser comercializados.

La Unión Ganadera Regional de Sonora confirmó la suspensión de las exportaciones, al explicar que las aftas son uno de los síntomas de la fiebre aftosa, una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta al ganado bovino y a otros animales con pezuña hendida, como porcinos, ovinos y caprinos, pero no es una zoonosis, es decir, no se transmite a los seres humanos.

Esta medida se adoptó debido a que la presencia de la lesión (afta) que coincide con los síntomas de la Fiebre Aftosa, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias”, informó la UGRS.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

El lote de mil 300 cabezas de ganado donde detectaron las aftas, fue retirado de la estación Cuarentenaria y lo mantendrán aislado por 60 días, además que el personal de la UGRS tendrá que realizar trabajos exhaustivos de desinfección y limpieza en las instalaciones de los corrales en la región fronteriza como medida preventiva, antes de retomar el comercio.

En caso de que los resultados de laboratorio confirmen que el caso es negativo a Fiebre Aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes, operando conforme al calendario establecido por la aplicación de citas de la UGRS”, agregó el organismo que representa a los exportadores de ganado sonorenses

Para descartar el riesgo al comercio binacional, personal especializado de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa - CPA, deberá tomar muestras de las lesiones para enviarlas a laboratorios oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y descartar la presencia del virus.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Las exportaciones permanecen detenidas de forma precautoria hasta que los análisis de laboratorio den negativo a fiebre aftosa y se compruebe que no existe riesgo zoosanitario.

Fue en noviembre de 2024 cuando ocurrió la primera clausura a las exportaciones del ganado en pie mexicano por la plaga del gusano barrenador del ganado, desde entonces han abierto y clausurado el comercio de forma intermitente, pero las puertas del muro fronterizo han pasado más de 20 meses cerradas, por los problemas sanitarios.

Aunque comenzó con 750 cabezas de ganado al día, actualmente el ritmo de las exportaciones había alcanzado a subir hasta a mil 300 cabezas por día, incluso la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), USDA y la UGRS trabajan para la reapertura de la Estación Cuarentenaria de Nogales.