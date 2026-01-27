Mortalidad de niñas y niños: una cruda realidad; influenza, accidentes, malformaciones...

México Social

www.mexicosocial.org

El análisis de la mortalidad en México permite vislumbrar una cruda realidad: una muy importante proporción de niñas y niños que fallecen antes de cumplir los 15 años lo hacen por causas evitables y en exceso evitables, es decir, se trata de defunciones que pudieron haberse prevenido o definitivamente evitado. Adicionalmente, es clara la diferencia de las causas que se registran por sexo, pues en los niños varones, las agresiones y accidentes ocupan un lugar predominante.

¿De qué mueren las niñas?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2024, entre las niñas menores de un año, los decesos registrados por las cinco principales causas de defunción fueron: a) afecciones originadas en el periodo perinatal, tres mil 971; b) malformaciones congénitas, mil 844; c) influenza y neumonía 351; d) accidentes, 233; y e) enfermedades infecciosas intestinales, 158.

En el grupo de uno a cuatro años, las cifras de muertes en las principales causas fueron: a) malformaciones congénitas, 329; b) accidentes, 283; c) influenza y neumonía, 228; d) tumores malignos, 142; e) enfermedades infecciosas intestinales, 92.

Para el segmento de 5 a 9 años, los datos son: a) accidentes, 194; b) tumores malignos, 169; c) malformaciones congénitas, 123; d) parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, 71, y e) influenza y neumonía, 61.

Finalmente, en el grupo de 10 a 14 años, las cifras de decesos fueron: a) tumores malignos, 233; b) accidentes, 182; c) suicidios, 137; d) malformaciones congénitas, 118, y, e) parálisis cerebral, 76.

¿De qué fallecen los niños?

El registro de las principales causas de defunción de niños es, de acuerdo con el Inegi; para el grupo de menores de un año: a) afecciones originadas en el periodo perinatal, cinco mil 342 decesos; b) malformaciones congénitas, dos mil 57; c) influenza y neumonía, 380; d) accidentes. 315; y, e) enfermedades infecciosas intestinales, 199.

Para el segmento de 1 a 4 años las principales casusas fueron: a) los accidentes, con 392 decesos; b) malformaciones congénitas, 326; c) influenza y neumonía, 223; d) tumores malignos, 155; y, e) enfermedades infecciosas intestinales, 113.

En el grupo de 5 a 9 años: a) accidentes 280 decesos; b) tumores malignos, 220; c) malformaciones congénitas, 112; d) influenza y neumonía, 69; y e), parálisis cerebral y otros síndromes, 67.

Finalmente, en el grupo de 10 a 14 años, las principales causas de muerte fueron: a) accidentes, 464 decesos; b) tumores malignos, 227; c) agresiones, 149; d) malformaciones congénitas, 109; y e) parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos.

La violencia entre adolescentes y adultos jóvenes

Las trayectorias de la mortalidad en la infancia cambian de manera muy importante en la adolescencia y entre los adultos jóvenes, pues la violencia se convierte en la principal causa de mortalidad. En efecto, en el grupo de 15 a 24 años, tanto para las mujeres, como para los hombres, las tres principales causas de muerte son los homicidios, los accidentes y los suicidios.

En efecto, entre las mujeres, la primera causa de defunción fueron los accidentes, con mil 19 casos en 2024; en segundo lugar los homicidios, con 749 víctimas y en tercer sitio los suicidios, con 608 casos. Entre los varones, la primera causa de muerte fueron los homicidios, con cinco mil 748 víctimas; en segundo lugar están los accidentes, con cinco mil 389, y en tercer sitio los suicidios, con mil 477 casos.