Ariadna Montiel respalda a Imelda Castro para fortalecer la transformación en Sinaloa

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, respaldó a Imelda Castro como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes informó que la designación de Castro respondió a la “decisión del pueblo de Sinaloa” y destacó las características de la entidad, a la que describió como un pueblo “trabajador, valiente y patriota”.

La dirigente nacional de Morena señaló que con Imelda Castro al frente se buscará fortalecer la organización en el territorio, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía, mediante un esfuerzo “unitario y firme” para dar continuidad a la Transformación en el estado.

Imelda Castro cuenta con una amplia trayectoria política y actualmente es senadora de Morena por Sinaloa. Su experiencia legislativa y su participación dentro del movimiento encabezado por Morena la colocan como una de las figuras con mayor presencia política del partido en la entidad.

La nueva coordinadora estatal tendrá entre sus principales tareas fortalecer la organización territorial y mantener el diálogo con los distintos sectores de Sinaloa. El llamado de Montiel a realizar un esfuerzo unitario también apunta a la necesidad de mantener cohesionados a los grupos de Morena de cara al próximo proceso electoral.