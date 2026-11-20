Una balacera, entre elementos de seguridad y civiles armados, obligó a interrumpir los festejos por el aniversario de la Revolución Mexicana en el municipio Carlos A. Carrillo, Veracruz, donde cientos de familias y estudiantes tuvieron que permanecer resguardados dentro del campo deportivo mientras se escuchaban las detonaciones.

Los disparos se registraron a unos metros del lugar donde se desarrollaban las actividades conmemorativas, provocaron momentos de miedo e incertidumbre entre padres de familia, niñas, niños y estudiantes.

Ante la cercanía de las detonaciones, los organizadores pidieron a los asistentes mantener la calma y permanecer resguardados. Las puertas del deportivo fueron cerradas y no se permitió la salida de las personas mientras continuaba la situación de riesgo.

Reproducir Cientos de personas estaban congregadas en un campo deportivo

Algunos reportes señalan que el enfrentamiento ocurrió cerca del campo deportivo, autoridades municipales confirmaron el incidente y mantuvieron a las familias resguardadas mientras se escuchaban los disparos.

La celebración cívica quedó así marcada por la violencia, lo que había congregado a familias y alumnos de distintas escuelas para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana se convirtió en minutos de tensión ante la proximidad del enfrentamiento.

En imágenes difundidas en redes sociales también se observa la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona; hasta el momento, no se han precisado oficialmente las circunstancias en las que comenzó el enfrentamiento ni la identidad de los civiles que habrían participado.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o detenidas como consecuencia de los hechos.