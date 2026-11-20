Con una emisión de 2 millones 400 mil cachitos, un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible total de 43 millones de pesos, la Lotería Nacional develó en Tijuana el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1771, conmemorativo del 109 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) y de la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares. La ceremonia se celebró en la explanada del Centro Cultural Tijuana (CECUT), encabezada por la directora general de la institución, Olivia Salomón; el presidente del organismo empresarial, Octavio de la Torre de Stéffano, y el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

Durante el acto, Olivia Salomón señaló que la emisión busca preservar la memoria colectiva y reconocer a quienes impulsan la economía cotidiana del país, alineándose con la visión de prosperidad compartida del Humanismo Mexicano promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Que este billete sea un homenaje a su historia y a todas las mujeres y hombres que, con su trabajo, construyen un México más fuerte, con bienestar y prosperidad compartida”, expresó la funcionaria, destacando el papel de los negocios familiares que pasan de generación en generación.

Se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos Foto: especial

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano afirmó que la Confederación constituye una gran familia dedicada al fortalecimiento de sus comunidades y entregó a la directora una réplica simbólica de una moneda histórica hallada en la sede del organismo. En tanto, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz sostuvo que recibir este homenaje reafirma a Tijuana como una frontera de innovación y desarrollo económico, fruto de la colaboración entre autoridades y sector privado.

Los cachitos para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1771 ya se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados, con billeteros tradicionales, en el portal miloteria.mx y en la aplicación MiLotería. La celebración del sorteo se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre de 2026 con transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.