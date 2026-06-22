Morena inicia registro de coordinadores de la transformación

Este lunes inició el registro de los aspirantes a participar en el proceso interno del partido Morena para definir a los coordinadores estatales de la defensa de la transformación, es decir, los virtuales candidatos de ese partido a las gubernaturas en las elecciones que se desarrollarán en 2027.

De acuerdo con los estatutos de Morena, los aspirantes estarán sujetos a un proceso de auscultación por parte de la Comisión de Elecciones, que incluirá el análisis de antecedentes penales, que no estén inscritos en el padrón de deudores alimentarios, y deberán estar sujetos al criterio de paridad de género.

Este lunes se inició con el registro de los aspirantes en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

El martes se registrarán los aspirantes en Chihuahua, Colima y Guerrero; el miércoles, de Michoacán, Nayarit, y Nuevo León; el jueves, de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; y el viernes de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

De acuerdo con Ariadna Montiel, presidenta de Morena, este proceso de registro será público.

La mesa de registro estará en un salón del World Trade Center de la Ciudad de México y el proceso será abierto a los medios de comunicación, con el fin de tener máxima publicidad.

“Estamos en máxima publicidad y máxima transparencia, esto nos ayuda a abrir este proceso a los medios, a los militantes y hará nuestro proceso más fuerte y enaltecido (...) Que nuestro proceso sea lo que queremos que sea fuerte y transparente”, puntualizó Montiel.