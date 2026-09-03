Explosión en negocio de comida provoca pánico entre clientes

Una fuerte explosión registrada en un negocio de comida ubicado en el fraccionamiento San José, del municipio de Mineral de la Reforma, en Hidalgo, provocó alarma entre vecinos y una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El estruendo ocurrió sobre la avenida Moreda y fue escuchado por habitantes de viviendas cercanas, quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Bomberos y elementos de seguridad acudieron al sitio para controlar la situación y atender un incendio que se generó después del estallido. La zona fue asegurada mientras se realizaban las labores para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se tiene reporte de personas lesionadas por este hecho y de manera preliminar se informó que el incidente estuvo relacionado con una acumulación de gas.

Una vez controlada la emergencia, personal especializado inspeccionó el inmueble para determinar el alcance de los daños y establecer las condiciones que originaron la explosión. Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes en el lugar.

jcp