Ricardo Monreal pide esperar al Paquete Económico antes de hablar de impuestos

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió esperar a la presentación del Paquete Económico para conocer si el gobierno federal contempla nuevos impuestos o modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos como la cerveza y alimentos con alto contenido de sodio.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal señaló que el Paquete Económico será entregado el 8 de septiembre y que, hasta ahora, no conoce una iniciativa del Ejecutivo federal en la que se planteen estos cambios.

No hay hasta este momento ninguna iniciativa del Ejecutivo. En ese sentido no la conozco”, afirmó.

Monreal pide esperar al Paquete Económico

El legislador explicó que el Paquete Económico incluye los Criterios Generales de Política Económica, con estimaciones sobre crecimiento económico, inflación, tipo de cambio y precio del petróleo, además de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Precisó que la Ley de Ingresos debe ser analizada por ambas cámaras del Congreso, mientras que el Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Sobre la posibilidad de incrementar el IEPS a la cerveza y establecer gravámenes a productos con alto contenido de sodio, Monreal señaló que este impuesto tiene una doble naturaleza: recaudatoria y de salud pública.

El IEPS tiene un doble propósito, doble naturaleza, es un instrumento recaudatorio, pero también se puede utilizar con fines de salud pública”, explicó.

Sin embargo, consideró necesario revisar cuidadosamente los posibles efectos de cualquier modificación fiscal y su impacto en la población.

Yo creo que debe de revisarse cuidadosamente sobre los impactos y sobre lo que repercutiría esta medida”, señaló.

“Tenemos que cuidar el bolsillo de las familias”

Monreal afirmó que es partidario de mantener una política fiscal responsable y consideró que México necesita fortalecer sus ingresos, pero también evitar que las modificaciones fiscales afecten de manera desproporcionada a las familias.

México necesita fortalecer sus ingresos, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de las familias”, sostuvo.

El coordinador parlamentario también respaldó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la evasión fiscal. Señaló que existen sectores que deben cumplir con obligaciones fiscales establecidas en la ley y que combatir el incumplimiento puede representar una fuente de ingresos.

Me parece correcto que todos paguemos y que no haya fiscal de ningún sector”, expresó.

Monreal insistió en que todavía no existe claridad sobre si los incrementos al IEPS mencionados en versiones de prensa serán incluidos en la Ley de Ingresos.

Me voy a esperar. Estoy tratando de ser cauto, prudente, porque la facultad de plantear la Ley de Ingresos es sólo de la presidenta de la República”, afirmó.

Por ello, pidió esperar a la presentación del Paquete Económico para conocer las propuestas concretas del gobierno federal.