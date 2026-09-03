Ayúdanos a encontrar a Marco Antonio Zentella Aguilar, tiene vitíligo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Marco Antonio Zentella Aguilar, hombre de 89 años, reportado como desaparecido.

De acuerdo con el boletín de urgencia, Marco Antonio se encuentra ausente desde el 2 de septiembre de 2026. El lugar de los hechos se ubica en la colonia Viveros de la Loma, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Marco Antonio mide 1.78 metros, pesa aproximadamente 80 kilogramos y es de complexión delgada. Tiene cara ovalada, cabello canoso, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, mentón oval y tez morena clara.

Tiene una característica particular

Una de sus principales señas particulares es que presenta vitíligo en la cabeza y ambas manos, característica que puede ayudar a identificarlo.

También tiene frente amplia, cejas pobladas, nariz respingada, labios delgados y pómulos poco prominentes.

¿Dónde fue visto?

La ficha señala como lugar de los hechos la colonia Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares pide a quien tenga información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a los teléfonos:

800 890 29 40

722 283 20 12

También puede utilizarse la Marca Alerta: 800 890 29 40.

Cualquier información puede ser útil para encontrar a Marco Antonio Zentella Aguilar. Si lo has visto o sabes dónde podría encontrarse, comunícate con las autoridades y comparte su ficha de búsqueda.