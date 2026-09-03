Desapariciones son prioridad para el Gobierno de México: García Harfuch

La atención a los casos de desapariciones y no localización es una prioridad para el Gobierno de México, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por tratarse de una situación que calificó como dolorosa.

El funcionario posteó un mensaje en su cuenta de X sobre la visita que realizó, junto con la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, al Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México.

Hoy, junto con la Secretaria @rosaicela_, acudimos al Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), iniciativa impulsada por la Presidenta @Claudiashein para fortalecer la respuesta del Estado y activar de manera inmediata con las instituciones del @GabSeguridadMX y las 32, entidades federativas, las capacidades de búsqueda y localización”, indicó García Harfuch.

En su mensaje, el responsable de las políticas de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno de México explicó que con el uso de la alerta se logra la localización del 50 por ciento de las personas en las primeras 24 horas del reporte.

Actualmente, el 50% de las personas reportadas mediante esta alerta son localizadas durante las primeras 24 horas. Seguiremos fortaleciendo la coordinación, la tecnología y las capacidades de las instituciones. Ante una desaparición, cada minuto cuenta. Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias”, escribió García Harfuch.

García Harfuch confirma detención de "El Amarillo"

Joseph Na’a

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Govén Ulisses “N”, alias “El Gobén” y “El Amarillo”, quien fue capturado junto con dos presuntos escoltas durante un operativo federal desplegado en Lomas de Angelópolis, Puebla. De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado uno de los principales generadores de violencia en Acapulco, Guerrero.

A través de sus redes sociales, el vocero del Gabinete de Seguridad señaló que elementos federales detuvieron en Lomas de Angelópolis, Puebla, a Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, señalado por autoridades como presunto dirigente de una célula delictiva relacionada con el grupo criminal conocido como “Los Rusos”, con operaciones principalmente en Acapulco, Guerrero.

Govén Ulisses “N” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades criminales relacionadas con extorsiones, secuestros, privación ilegal de la libertad, homicidios, así como tráfico y distribución de drogas.

Captura gracias a trabajos de inteligencia

La captura se concretó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

En las labores también participó el Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades de Puebla y Guerrero.

Las autoridades lo ubican además como uno de los principales generadores de violencia vinculados con la organización delictiva a la que presuntamente pertenecía y cuya presencia se concentra en el puerto de Acapulco.

Durante el despliegue también fueron capturadas dos personas identificadas como presuntos integrantes de su círculo de seguridad y quienes las investigaciones, se desempeñaban como escoltas.

En el operativo fueron aseguradas armas, diversas cantidades de droga y vehículos de lujo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente el número ni las características del armamento, los narcóticos o las unidades decomisadas.

De manera paralela a las detenciones, fuerzas federales continuaron con cateos en diferentes inmuebles de la zona de Lomas de Angelópolis, como parte de las investigaciones relacionadas con la estructura criminal.

García Harfuch destacó la coordinación entre las dependencias federales y reconoció la colaboración de los gobiernos de Puebla y Guerrero para el desarrollo del operativo.

Las personas detenidas deberán quedar a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su probable responsabilidad en los delitos que les sean imputados.