¡Tomó la siesta! Captan a oso descansando bajo un puente en Monterrey

En plena hora de la siesta, fue captado un oso que se acomodó debajo de un puente vehicular de la Carretera Nacional, junto al río La Silla, en Monterrey.

El avistamiento fue realizado este jueves y atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León.

“Se atiende reporte de avistamiento de oso bajo el puente del río La Silla; al llegar, se encuentra un ejemplar de oso, el cual se encontraba descansando”, informó la dependencia estatal.

Reproducir Captan a oso descansando bajo un puente en Monterrey

Trascendió que en la zona el animal es conocido como “El Charmín” y comúnmente baja de la sierra en busca de agua y comida.

Este jueves, el animal llegó bajo el mencionado puente, realizó una excavación en la tierra y posteriormente se puso a descansar.

Ante el incremento de estos encuentros en la Carretera Nacional, Protección Civil de Nuevo León recordó a la población que el oso negro es una especie protegida por las leyes ambientales.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas y vecinos a no acercarse a alimentarlos, no tomarse selfies con ellos ni intentar ahuyentarlos, sugiriendo mantener la distancia y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las líneas de emergencia 911.