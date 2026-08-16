Morelia suma 826 kilómetros de caminos rurales rehabilitados

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, perfiló el cierre de su gobierno con una inversión que busca alcanzar los 3 mil millones de pesos en obra pública, luego de reportar mil 950 millones ejercidos durante la actual administración.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde comparó la inversión de los últimos periodos municipales: mil 20 millones de pesos entre 2015 y 2018; mil millones entre 2018 y 2021; 2 mil 500 millones de 2021 a 2024, y mil 950 millones acumulados en el actual gobierno. Su meta, afirmó, es cerrar en 3 mil millones.

Entre las acciones realizadas, Alfonso Martínez Alcázar destacó la construcción y rehabilitación de 826 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas, de los cuales 176 corresponden al último año.

También reportó una meta anual de 115 kilómetros de reencarpetamiento y 104 kilómetros de calles integrales, con drenaje, agua, banquetas, rampas, árboles e iluminación.

Martínez mencionó además la recuperación de espacios públicos como los parques lineales de García de León y Avenida Quinceo, así como el proyecto de Riva Palacio, con el que busca conectar el centro con el norte de Morelia.

Para el último año de gobierno adelantó que la rehabilitación de calles será una de las prioridades, junto con el Centro Cultural y de Convenciones y otros proyectos vinculados al Distrito 4.0.

El informe contó con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el presidente municipal agradeció en distintos momentos la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal.

Martínez destacó como proyectos conjuntos la Avenida Amalia Solórzano, el Domo del Bicentenario y el Centro Cultural y de Convenciones. Al concluir el acto, entregó formalmente el informe al mandatario estatal y reconoció públicamente su “apoyo y respaldo”.

Entre las figuras políticas asistentes estuvieron Alessandra Rojo de la Vega, Grecia Quiroz, Mauricio Tabe Echartea, Santiago Taboada Cortina y Jesús Zambrano.

Entre los exalcaldes de Morelia estuvieron Wilfrido Lázaro Medina, Rocío Pineda Gochi, Carlos Macouzet Zamacona, Salvador López Orduña, Marco Antonio Aguilar Cortés, Salvador Galván Infante y Germán Ireta Alas.

El sector empresarial estuvo representado por Florentino Ramírez, Francisco “Paco” Medina Chávez, Alonso Gómez Sanz y Grupo MRL, además de presidentes de los principales organismos empresariales de Michoacán.

Al acto asistieron además alcaldes de distintos municipios de Michoacán, los generales Roberto Eduardo Molina García y Juan Bravo Velázquez, así como el cardenal Alberto Suárez Inda y el pastor Juan Spyker.

Alfonso Martínez Alcázar sostuvo que las obras presentadas no son acciones aisladas, sino parte del Proyecto de Gran Visión iniciado en 2016 y con horizonte hacia 2041, cuando Morelia cumplirá 500 años.