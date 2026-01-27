Monterrey no quiere borrachos en calles en el Mundial 2026; define horarios y espacios

El Gobierno de Monterrey mantiene conversaciones con la FIFA para definir si durante el Mundial de Futbol 2026 se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en calles del municipio, bajo un esquema de tolerancia limitada, con horarios y espacios específicos, confirmó el alcalde Adrián de la Garza.

La medida, de concretarse, formaría parte de la estrategia logística y de orden público para atender la afluencia de miles de turistas nacionales y extranjeros durante la justa mundialista.

En entrevista con ABC Noticias, el alcalde precisó que aún no existe una decisión oficial, pero dejó en claro que cualquier acuerdo con la FIFA estará sujeto a condiciones claras y vigilancia permanente.

“En caso de que llegara alguna especie de tolerancia, sería en ciertos lugares, a ciertas horas y, obviamente, para tratar de evitar las molestias a los visitantes, pero en ningún momento dejar que se salga de control”, declaró.

El edil subrayó que el consumo no sería generalizado ni permanente, sino acotado a zonas previamente definidas.

No a borrachos en las calles en el Mundial 2026 en Monterrey. Mario Jasso

Seguridad y orden público, prioridad

De la Garza enfatizó que la seguridad pública será un eje central de la estrategia, por lo que se mantendrá una estrecha coordinación con corporaciones policiacas municipales.

Indicó que habrá presencia constante de elementos de seguridad para intervenir de inmediato ante.

Alteraciones al orden público

Riñas o disturbios

Incumplimiento de reglamentos municipales

La policía estará vigilando para que, en caso de desorden o de que no se atiendan los reglamentos y las leyes vigentes en Monterrey, se apliquen de forma estricta”, afirmó.

El alcalde explicó que el objetivo es ofrecer una experiencia positiva a los visitantes del Mundial 2026, sin comprometer la tranquilidad de los habitantes ni la imagen de la ciudad en un escenario internacional.

La eventual tolerancia buscaría equilibrar convivencia, turismo y legalidad, evitando excesos que puedan generar impacto negativo en la vida urbana.

Decisión pendiente y anuncio oficial

De la Garza reiteró que las negociaciones con la FIFA continúan y que cualquier anuncio se hará una vez definidos los términos, incluyendo...

Zonas autorizadas

Horarios específicos

Condiciones de supervisión

Sanciones en caso de incumplimiento

Hasta entonces, no habrá cambios en la normativa vigente sobre consumo de alcohol en la vía pública.

Monterrey será una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, evento que colocará a la ciudad bajo observación internacional, lo que ha llevado a las autoridades locales a revisar políticas de movilidad, seguridad, turismo y orden público.

