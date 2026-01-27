Encargado de tienda enfrenta a asaltante sin importar que lleve una pistola

El dueño de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, vivió momentos de tensión luego de que enfrentó directamente a un presunto asaltante, quien minutos más tarde fue detenido por elementos de la policía municipal, señalado por su posible participación en diversos robos con violencia en la zona.

El intento de asalto quedó registrado en cámaras de videovigilancia del establecimiento.

En la grabación, se observa a un hombre que viste una gorra, chamarra negra y pantalón de mezclilla, quien ingresa al local y es atendido con normalidad por el propietario.

Durante los primeros segundos, el sujeto aparenta realizar una compra; sin embargo, en un giro repentino, saca un arma de fuego que llevaba oculta y amenaza al encargado del negocio con el objetivo de extraer el dinero de la caja registradora.

El comerciante reaccionó de inmediato y encaró al presunto delincuente, obligándolo a retroceder.

En el video se aprecia cómo el asaltante, sin accionar el arma, opta por huir del lugar, mientras el dueño del establecimiento lo sigue hasta el exterior del local, en un intento por ahuyentarlo.

Durante la secuencia, una mujer sale visiblemente alterada gritando “¡Miguel!”, en un intento por frenar al comerciante y evitar que continúe enfrentándose al agresor. No obstante, para ese momento, el presunto asaltante ya se encontraba corriendo fuera del negocio, logrando escapar momentáneamente.

Horas después del incidente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería informó sobre la detención de dos personas por su probable participación en robos con violencia cometidos en tiendas de conveniencia de la colonia Valle de Santa María, sector Palermo, zona cercana a donde fue captado el video que circuló posteriormente.

Los detenidos fueron identificados como Marco “N”, de 19 años de edad, y Yessenia “N”, de 32 años, quienes fueron ubicados gracias a un reporte ciudadano atendido de manera inmediata por elementos municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del Operativo Centinela.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron dinero en efectivo, diversos productos presuntamente robados y un objeto con características similares a un arma, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal conforme al avance de las indagatorias.

De acuerdo con las líneas de investigación abiertas, las autoridades no descartan que uno de los detenidos esté relacionado con otros asaltos a tiendas de conveniencia, por lo que se analiza su posible vínculo con eventos previos ocurridos en el municipio y zonas aledañas.

