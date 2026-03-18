Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que quienes aspiren a ser  consejeros del INE “no tengan vínculos con ningún partido”: Ricardo Monreal

• También, “prestigio, calidad y autoridad académica en la materia electoral”, señala el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo

• “Confío en que el proceso sea muy limpio, muy transparente y logremos ponernos de acuerdo en tres personas que garanticen imparcialidad, profesionalismo, objetividad y que no haya sesgo partidista para nadie”, añade

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que “coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que quienes aspiren a ocupar el cargo de consejeros” del Instituto Nacional Electoral (INE) “sean personas con prestigio, con calidad y autoridad académica en la materia electoral”.

Asimismo, “que no tengan vínculos con ningún partido y no tengan vínculos facciosos que les eviten actuar con imparcialidad en la función para la cual van a ser seleccionados”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó que es “oportuno” el llamado que hizo la presidenta esta mañana.

Monreal Ávila informó que ayer les turnó a la coordinadora y a los coordinadores de los grupos parlamentarios el proyecto de convocatoria para la selección de tres personas consejeras del INE, con las fechas probables para su definición.

“Y el día de mañana la presidencia de la Mesa Directiva lo someterá a consideración del Pleno, el punto de acuerdo o el dictamen que somete a su consideración la Junta de Coordinación Política”.

Anotó que se aceptó la sugerencia del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN para ampliar a cinco días el tiempo de registro, así como otras propuestas que se hicieron.

“Yo confío en que el proceso sea muy limpio, muy transparente y logremos ponernos de acuerdo en tres personas que garanticen imparcialidad, profesionalismo, objetividad y que no haya sesgo partidista para nadie”, enfatizó.

Respecto al “Plan B” de la reforma electoral, Monreal Ávila dijo que “estamos a la espera de la conclusión de los trabajos que va a llevar a cabo la cámara de origen, que es la Cámara de Senadores, y lo vamos a hacer con respeto y esperando que ellos concluyan la parte primera, la etapa inicial de la discusión y de la aprobación de la reforma electoral denominada ‘Plan B’”.

Cuestionado sobre si fue un “error” la eliminación de la paridad en esa iniciativa, respondió: “No lo sé, porque yo no lo elaboré, pero finalmente se va, seguramente, a reconsiderar y a incluir, creo que es elemental”.

Aseveró que “la naturaleza política y jurídica de la propuesta genera polémica y genera controversia, pero es normal, porque si es el lugar natural donde se genera, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, es su esencia plural la que provoca esta discusión, aparentemente encontrada y dispar, pero finalmente se define por los votos de sus integrantes”.

Interrogado sobre si la posible campaña que haría la presidenta, en el marco de la consulta de revocación de mandato, podría ayudar a Morena, afirmó: “No, yo creo que los buenos gobiernos siempre provocan que se premie y los malos gobiernos provocan que se castigue en las urnas.

“Nosotros presumimos que tenemos un buen gobierno y que por vez primera en la historia una mujer pone la muestra de un buen gobierno.

“En el mundo existe eso, si ustedes ven, en el mundo cuando existen reelecciones, como en Estados Unidos, el propio presidente actúa encabezando mítines, promocionándose para efecto de su reelección.

“Es un acto distinto el de la revocación, pero finalmente el darle voz me parece sensato, dado que está en juego su posición”.

Añadió que esto “no es inequitativo. Finalmente, la gente tiene un nivel de criterio suficiente para diferenciar si apoya o no la revocación de mandato”.

Cuestionado sobre el incendio de ayer en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, respondió: “Es lamentable, es un accidente y lamento mucho que haya siempre pérdidas de vidas humanas. Seguramente, los peritajes y la investigación que al efecto se realicen nos darán cuenta de por qué sucedió esto”.

Por último, interrogado sobre la decisión de su bancada para apoyar a Cuba, anotó: “Creo que ya se están haciendo donativos de quienes lo deseen. La bancada también va seguramente a contribuir. No se tomó la decisión, se dejó a libre albedrío de cada uno de los diputados y diputadas. Yo voy a donar una parte sustancial.

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