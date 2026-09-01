Aseguran narcolaboratorio que producía 100 mil dosis de droga al día

El Ejército y la Guardia Nacional aseguraron un narcolaboratorio en el municipio tarahumara de Hidalgo del Parral, en Chihuahua, en el que de acuerdo a estimaciones de la policía local se producían 100 mil pastillas de anfetaminas al día.

El aseguramiento del laboratorio de drogas se dio en las cercanías del poblado de Las Lajas, área serrana del municipio de Hidalgo del Parral.

Los hechos se llevaron a cabo durante la mañana del martes, tras un despliegue interinstitucional en colaboración entre la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y las Fiscalías estatal y federal.

Al arribar al lugar, los agentes corroboraron que se trataba de un presunto laboratorio, debido a los materiales y los insumos localizados; sin embargo, la clasificación de los compuestos quedó sujeta a los análisis periciales correspondientes de las autoridades competentes.

En total, se aseguraron miles de litros de sustancias líquidas y alrededor de una tonelada de productos sólidos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes, ya que será dicha institución quienes determinen la cantidad exacta del contenido asegurado.

En esta ocasión la intervención se llevó bajo estrictos protocolos y medidas preventivas, para salvaguardar la integridad del personal operativo y evitar riesgos a la salud.

Finalmente, la zona quedó bajo resguardo, mientras se mantiene un operativo de búsqueda y localización en los alrededores para dar con los posibles responsables.

Cabe señalar que, dado el tamaño del presunto laboratorio, se estimó que, en el caso de ser utilizado para la elaboración de drogas como la metanfetamina, este tendría una capacidad estimada de generar 100 kilogramos al día; es decir, alrededor de mil dosis de droga, por lo que este aseguramiento representa un gran golpe al crimen organizado ya que, de manera directa, permitió evitar que 100 mil dosis al día lleguen a las calles.

Transportaba droga simulando que era dulce de coco

En Tabasco, durante un operativo de vigilancia, sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en la zona de Huimanguillo, el operador de un tractocamión fue detenido al descubrirse que el supuesto cargamento de dulces de coco que transportaba en realidad eran casi dos toneladas de droga, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Se indicó que la acción, encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), forma parte del fortalecimiento de seguridad, inspección y vigilancia en carreteras del país. para impedir el tráfico de drogas.

En el punto de inspección de la carretera, se detuvo al conductor para realizar una inspección a la unidad, con el objetivo de evitar la comisión de algún delito.

El Gabinete de Seguridad explicó que, durante la revisión, los agentes federales identificaron irregularidades en los pesos y dimensiones de supuestos paquetes de dulces de coco, por lo que al efectuar una revisión minuciosa se encontraron una tonelada 822 kilos de mariguana y 81 kilos de metanfetamina.

Se detalló que este aseguramiento representa una afectación económica, para la delincuencia organizada, calculada en más de 25 millones de pesos y miles de dosis de droga que no llegarán a las calles.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la entidad, para integrar la carpeta de investigación del caso y resolver su situación legal.