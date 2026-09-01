Reconocen gobernadoras y gobernadores de la 4t resultados del segundo informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación aplaudieron los logros del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentados en su Segundo Informe.

Expresaron su más amplio reconocimiento a la Presidenta de México y subrayaron la alta aprobación de la mandataria entre la población.

El 73 por ciento de aprobación ciudadana confirma la confianza del pueblo en un gobierno que ha conducido al país con honestidad, justicia social y un rumbo definido hacia la prosperidad compartida”.

En un pronunciamiento conjunto, las y los gobernadores refrendaron su respaldo al proyecto de nación que encabeza la Jefa del Ejecutivo federal y refrendaron su compromiso de continuar trabajando en unidad por un México más justo, libre, independiente y soberano.

Presidenta: cuente con nosotras y nosotros. México avanza con dignidad, con rumbo y con la fuerza de su pueblo”, expresaron.

Las y los mandatarios estatales reconocieron de manera especial la firme defensa de México ante el mundo y advirtieron que “cooperación no significa sometimiento, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Entre los logros que las y los mandatarios estatales remarcaron están la “la primavera laboral que vive México, con mejores salarios y la pobreza laboral en su mínimo histórico, así como la estabilidad económica, la fortaleza del peso y el récord alcanzado en inversión extranjera”.

Al tiempo destacaron la “inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que beneficia a más de 42 millones de personas”.

En materia de seguridad, recalcaron la disminución de 51 por ciento de los homicidios dolosos y la reducción de 54 por ciento de los delitos de alto impacto.

Reconocieron también los resultados de la estrategia basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas en aras de la seguridad nacional.

Estos avances, afirmaron las gobernadoras y los gobernadores “dan continuidad y profundizan la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.