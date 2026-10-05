Monreal pide entregar premios de consolación a quienes no alcanzaron candidatura

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, propuso entregar premios de consolación o “responsabilidades políticas” a Tatiana Clouthier y a todos los aspirantes que quedaron fuera de las coordinaciones estatales en las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Aseveró que con ello se eliminaría el riesgo de ruptura de la coalición en Nuevo León, en caso de que Clouthier decida dejar Morena y “arme un movimiento”.

El fin de semana, la exfuncionaria anunció la creación del movimiento ciudadano “Todos con Conciencia”, rumbo al proceso electoral de 2027, en medio de su inconformidad con los resultados de las encuestas internas del partido y que dieron como ganadora Clara Luz Flores.

Contrario a lo expresado por la presidenta Sheinbaum de que este lunes respaldo el proceso interno, Monreal Ávila aseveró que “las encuestas no deber ser el único método de selección”.

Tatiana es una mujer valiosa, tiene un potencial extraordinario representa muchos pensamientos en el país, es una mujer digna y si ella se fuera si es una ruptura importante. no deseo que se vaya, deseo que ayude a consolidar el cambio democrático del país, insisto que las encuestas no deben ser el único método de selección”, remarcó.

Sin embargo, a pesar de que respaldó la protesta de la exfuncionaria federal, el también coordinador de Morena en San Lázaro, respaldó la protesta de la exsecretaria de Economía en el gobierno de López Obrador; sin embargo, “no tiene derecho a fracturar a Morena”, aclaró.

Para evitar este escenario, el también presidente de la Junta de Coordinación Política Monreal consideró que el partido debe buscar acuerdos con todos los contendientes que participaron en los procesos internos y evitar que su inconformidad termine en una ruptura.

Puso como ejemplo la designación, este lunes, de Andrea Chávez como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez. luego de que perdió la encuesta para definir al candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, proceso en el que resultó ganador Cruz Pérez Cuéllar.

Rechaza dedazo en caso Andrea Chávez

Entre risas, Monreal rechazó que el nombramiento de la senadora con licencia sea un “dedazo” o un premio de consolación y sostuvo que se trata de una decisión respaldada por las propias encuestas.

Porque quedó 30-31 y no puedes perder la fuerza que ella representa. Es una decisión acertada”.

La misma fórmula, dijo, debería aplicarse en las demás entidades donde se definieron candidaturas y mencionó los casos de Ulises Mejía, en Zacatecas; Geraldine Ponce, en Nayarit; Jaime Bonilla, en Baja California, y Milena Quiroga, en Baja California Sur.

Ulises Mejía, en el caso de Zacatecas. Geraldine, en el caso de Nayarit o Burgueño en el caso de Baja California o Milena, que es una estupenda mujer en el caso de Baja California Sur, o no sé cuántos más”.

El también coordinador de Morena en San Lázaro sostuvo que dar responsabilidades a los aspirantes que quedaron cerca de ganar permitiría conservar su capital político y reducir el riesgo de fracturas dentro del movimiento.

Ante la advertencia de Clouthier de que la candidatura de Clara Luz podría significar una pérdida de capital político para Morena en Nuevo León, el presidente de la Jucopo reconoció que ese será precisamente uno de los principales desafíos.

Y espero que Tatiana primero se quede en el movimiento y ayude al movimiento. Ayude a su estado. Entiendo su posición, pero en este momento requerimos todos de la unidad, aun cuando no nos benefició la decisión del partido. Hay que respetar y avalar las decisiones del partido. Eso se llama disciplina partidaria que en ocasiones en nuestro movimiento no existe o está distante de aplicarse”, insistió.

Por último, confirmó que no se registró como candidato para buscar la reelección como Diputado. Insistió en que su curul para el 2027 sigue a disposición del partido.

No me inscribí porque yo sostengo que es un momento muy importante de Morena. Es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad. No se trata de ambiciones personales, no se trata de aspiraciones personales, sino de dónde puedes ayudar, si es que ayudas al Movimiento a consolidarse y a mantener la mayoría en el Gobierno”.

Ricardo Monreal dijo desconocer la cifra total de los actuales legisladores que buscarán la reelección en el proceso del próximo año, la última en la que se podrá competir por un periodo consecutivo, antes de que, en 2023, entre en vigor la prohibición constitucional. El registro para los 300 distritos del país, con el objetivo de completar los perfiles del partido, que participarán para ocupar los cargos de diputados federales.

Insistió en que en Morena, nadie es indispensable, y que en a la presidencia de la Jucopo en San Lázaro podrá llegar cualquier perfil.