Monreal destaca ánimo y coordinación de Morena para el último año legislativo

Con ánimo y entusiasmo para seguir trabajando por el país, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados inicia el último año de ejercicio legislativo, afirmó su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, quien destacó la coordinación que mantiene el grupo parlamentario con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de participar en las actividades legislativas de este lunes, Monreal señaló que la Cámara de Diputados tiene por delante una agenda amplia, que comenzará con la elección de la Mesa Directiva para el nuevo año legislativo.

Estamos preparados para poder legislar en favor de la nación”, afirmó.

El coordinador morenista adelantó que entre los temas que serán discutidos se encuentran diversas reformas constitucionales en materia de nacionalidad, feminicidio, bienestar animal y propiedad industrial, con el objetivo de adaptar las reglas nacionales a las disposiciones del T-MEC.

A esta agenda se sumarán iniciativas y reformas relacionadas con seguridad, pueblos indígenas, derechos y libertades, asuntos que, dijo, deberán ser analizados y, en su caso, aprobados por el pleno.

Morena llega preparado para un año intenso

Monreal reconoció que la carga legislativa será importante, pero aseguró que los diputados están listos para afrontar los retos del nuevo periodo.

Estamos preparados con ánimo, con entusiasmo para seguir trabajando por el país”, expresó.

Uno de los asuntos que concentrará buena parte de la atención de los legisladores será el paquete económico para 2027, que incluirá la discusión de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos, el Presupuesto de Egresos y modificaciones a distintas leyes financieras.

El legislador consideró que será un paquete que requerirá una amplia deliberación, particularmente por la relación entre los ingresos y los egresos que planteará el gobierno federal.

Será un paquete complicado”, estimó Monreal, al anticipar que su discusión tomará tiempo debido a la relevancia de las decisiones que deberá adoptar el Congreso.

Coordinación con Claudia Sheinbaum

En el inicio de este último año legislativo, Monreal resaltó también la coordinación entre la bancada de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diputado señaló que los legisladores trabajarán de manera coordinada con la titular del Ejecutivo federal, quien este martes presentará su Segundo Informe de Gobierno.

Con la elección de la Mesa Directiva y el inicio del periodo ordinario, la Cámara de Diputados se encamina a un año marcado por una amplia agenda de reformas y por la discusión de las decisiones económicas que definirán el rumbo presupuestario del próximo año.

Monreal cerró su mensaje con un llamado a mantener el trabajo legislativo y reiteró que Morena llega a esta etapa con disposición para continuar trabajando por el país.