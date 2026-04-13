Ricardo Monreal llama a privilegiar el diálogo ante tensiones internacionales

El diputado Ricardo Monreal llamó a privilegiar el diálogo sobre la confrontación en un contexto internacional marcado por tensiones, al contrastar dos formas de ejercer el liderazgo global y apostar por la paz como vía para construir acuerdos duraderos.

Señaló que, ante el entorno internacional, resulta inevitable reflexionar sobre la paz y la confrontación en un mundo con crecientes tensiones. Indicó que es particularmente significativo el contraste entre dos visiones de liderazgo global: una basada en la paz y otra en la confrontación.

Monreal se refirió a recientes declaraciones de Donald Trump, en las que cuestiona el mensaje pacifista del papa León XIV, lo que —dijo— evidencia una fractura profunda entre la lógica del poder militar y la autoridad moral. Afirmó que el papa ha sostenido una postura coherente con el evangelio y la tradición cristiana, al defender el diálogo, la justicia y la dignidad humana como caminos para la resolución de conflictos.

Destacó que la respuesta del pontífice, al asegurar que no teme a las críticas y que continuará predicando el mensaje cristiano, reafirma su liderazgo espiritual y subraya el papel de la Iglesia como conciencia ética en tiempos de crisis.

En contraste, advirtió que la retórica beligerante y la imposición de criterios individuales desde el poder político alimentan un clima de incertidumbre internacional. Sostuvo que la historia demuestra que este tipo de enfoques rara vez conduce a soluciones duraderas y, por el contrario, genera y profundiza divisiones y riesgos globales.

Añadió que, en este contexto, Irán emerge no solo como un actor geopolítico relevante, sino como heredero de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Persia. Subrayó que esta cultura ha resistido invasiones, transformaciones y conflictos a lo largo de milenios, consolidando una identidad que no puede entenderse únicamente desde la coyuntura actual.

Indicó que recordar esta profundidad histórica es esencial para comprender que las naciones no se doblegan fácilmente ante la presión externa.

Finalmente, hizo un llamado a que prevalezca el diálogo frente a la confrontación, ante tensiones internacionales que —dijo— preocupan a la ciudadanía y a quienes buscan la paz.