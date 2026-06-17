La presidenta Claudia Sheinbaum ha combatido a fondo a cárteles y delincuencia organizada; camina de la mano de la gente: Ricardo Monreal

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17-06-2026.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación de seguridad en México, al asegurar que sus señalamientos están “muy alejados de la realidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum es valiente, es firme, con carácter y con una actitud muy soberana, una actitud muy digna”, sostuvo en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Monreal Ávila subrayó que no comparte la opinión de Donald Trump respecto a la situación del país, al destacar que la presidenta ha demostrado durante estos años en el gobierno estar combatiendo a fondo a los cárteles y a la delincuencia organizada, además de estar caminando de la mano de la gente y el pueblo. “Su posicionamiento y su aceptación es de un alto nivel”.

Consideró que los comentarios del presidente Donald Trump afectan la relación entre México y Estados Unidos, la simpatía por la presidente Claudia Sheinbaum y la amistad que ella ha querido mantener y conservar con el país del norte.

Añadió que “el presidente Trump así es, está en un proceso electoral difícil. Tendrá elecciones en noviembre, y sus opiniones se inscriben en este contexto electoral para poder ganar simpatías electorales.

Es normal que estos comentarios se estén dando en un contexto electoral del presidente Trump, que está en dificultades electorales en aquel país y está tratando de usar a México como piñata, como un ‘sparring’, como una bola de entrenamiento, y nosotros no podemos caer en esa provocación”.

Sostuvo que los resultados presentados recientemente por el Gobierno Federal muestran avances en el combate a la inseguridad y destacó que “la verdad es que, en México, la presidenta actúa con honestidad, es muy digna, y ha tenido mano firme y mano fuerte contra todo tipo de delincuentes.

La prueba está en que ayer se ofrecieron los resultados, han disminuido los delitos, han disminuido los homicidios, y eso ha sido producto de su trabajo constante y perseverante en materia de seguridad pública, por lo que no coincido con el presidente Trump”.

Respecto a la respuesta que debería asumir el gobierno mexicano, reconoció que la presidenta está actuando a la altura de las circunstancias y la realidad se va a imponer, porque “está combatiendo el crimen, ha habido avances notables, y creo que a la presidenta estos comentarios no van a doblegarla ni tampoco a aminorar su amor al trabajo y su constante activismo en beneficio del país”.

Monreal Ávila manifestó que personalmente evitaría una confrontación directa. "Yo lo dejaría pasar. Como mexicano, como legislador, como político, no me engancharía a este tipo de expresiones de hostilidad y de agresión contra México y contra la presidenta".

Sobre las declaraciones de la prima del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador Narváez, contra Donald Trump, el diputado dijo que debería tener cuidado y prudencia, ya que “no ayuda, hay que buscar caminos de entendimiento racional”, particularmente ante la incertidumbre de si continúa o no el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Nosotros apostamos a que los tres países van a pedir y van a aceptar la continuación de este tratado comercial, pero obviamente el día que pasa, antes del 1 de julio, la actitud nerviosa y la incertidumbre crece, y lo que tenemos que hacer quienes actuamos en el medio público, en el medio político, es actuar con prudencia y actuar con mucha serenidad frente a este tipo de circunstancias adversas".

Consultado sobre el planteamiento de la presidenta de analizar la posibilidad de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de nivel básico, Monreal Ávila indicó que en la Cámara de Diputados ya existen iniciativas relacionadas con este tema, por lo que consideró que “sería conveniente que le diéramos salida y buscáramos como procesar ese tipo de inquietudes.

Leí que recientemente en Europa y en Canadá han prohibido los celulares para menores de 16 años en las escuelas, y lo que planteó la presidenta es correcto, yo estoy de acuerdo con ello, de que se consulte a los padres de familia, que se consulten las escuelas, a la sociedad de no permitir el uso de teléfonos a menores de edad por el efecto que están generando con características nocivas en la formación del joven en el futuro del país".

Cuestionado sobre que se hará en la Cámara de Diputados para evitar que las licencias alteren el funcionamiento parlamentario, Monreal Ávila aseguró que no afectará, al calcular que serán alrededor de 12 los diputados que pidan licencia, entre ellos, Ulises Mejía Berdeja, José Narro Céspedes y Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aún no le ha confirmado, y entre 22 o 24 senadores que también lo harán.

Detalló que del 22 al 26 de junio se abrirá el periodo de registro de aspirantes de Morena y que, por ello, numerosos legisladores solicitarán licencia para separarse temporalmente de sus cargos, el cual se extenderá durante aproximadamente dos meses y posteriormente se incorporarán los interesados en competir por cargos de elección popular, entre ellos alcaldes de la Ciudad de México, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales.

Indicó además que existen casos en los que un distrito puede quedarse sin representación cuando el legislador propietario y su suplente no pueden ejercer el cargo y añadió que esta situación "no es correcto ni justo para los habitantes de ese distrito", por lo que consideró necesario legislar en la materia.

En otro tema, Monreal Ávila dijo que su pronóstico es 2-1 para el partido entre México y Corea del Sur y expresó su decepción por el resultado del juego entre Portugal y República Democrática del Congo. “Es una sorpresa para mí y una decepción Portugal, porque para mí es uno de los favoritos, pero ahora he cambiado mi tabla, ahora están Alemania, Argentina, Francia, España y México”.