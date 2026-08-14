La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 14 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum brinda su conferencia mañanera hoy 14 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, la mandataria federal está acompañada por parte de su gabinete federal.

Aquí la puedes seguir y conocer todos los temas de los que habla en su conferencia de este viernes.

Claudia Sheinbaum confirma gira por Tamaulipas junto al gobernador Américo Villarreal

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que realizará una gira de trabajo por Tamaulipas en compañía del gobernador Américo Villarreal Anaya. El objetivo principal de la visita será la inauguración de dos nuevos hospitales en la entidad.

Sheinbaum anuncia la participación de Los Tigres del Norte en la semifinal de “México Canta”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Los Tigres del Norte acompañarán a los concursantes en la semifinal de “México Canta”. El evento se llevará a cabo en el Million Dollar Theater, en Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo domingo 23 de agosto y se transmitirá en vivo a través de los medios públicos.

Reportan más de 271 mil mexicanos repatriados desde EU

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presentó el balance de mexicanos repatriados desde Estados Unidos del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026, registrando un total de 271,193 connacionales.

Vías de ingreso al país:

· Vía terrestre: 171,508 personas (63.2%)

· Vía aérea: 99,685 personas (36.8%)

Principales entidades de origen:

· Chiapas: 23,915 (8%)

· Guanajuato: 21,069 (7%)

· Guerrero: 20,115 (7%)

· Veracruz: 18,003 (7%)

· Oaxaca: 17,810 (6%)

· Michoacán: 17,113 (6%)

· Puebla: 16,031 (6%)

· Estado de México: 15,338 (5%)

· Tamaulipas: 12,972 (4%)

· San Luis Potosí: 10,491 (4%)

· Otros (22 estados): 98,336 (37%)

Rosa Icela Rodríguez presenta avances del programa “México te abraza” para connacionales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que a través del programa “México te abraza” se mantiene un despliegue operativo en 14 entidades del país, operando puntos de atención clave en ciudades estratégicas como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nueva Rosita, Matamoros, Tapachula y Villahermosa.

A la fecha, la estrategia federal ha brindado más de 1 millón 567 mil servicios integrales, desglosados de la siguiente manera:

Alimentación y alojamiento: 453,685 raciones de alimentos y 88,107 personas alojadas.

Identidad y documentación: 180,042 Tarjetas Paisano entregadas, 138,669 trámites de CURP o actas de nacimiento y 5,017 gestiones educativas.

Movilidad: 200,105 traslados autorizados a sus comunidades de origen.

Salud y bienestar: 98,698 afiliaciones al IMSS, 69,191 atenciones médicas y de medicina preventiva, 22,828 asistencias del DIF/Mujeres y 10,599 servicios de salud mental.

Conectividad: 134,371 llamadas telefónicas facilitadas y 3,665 chips de CFE Internet otorgados.

Inclusión financiera y apoyos: 55,573 tarjetas FINABIEN, 52,197 accesos a Programas del Bienestar, 33,095 atenciones de SEDATU/Agricultura y 52,197 vinculaciones operativas.

Desarrollo y cultura: 18,644 vinculaciones laborales y 2,950 actividades culturales brindadas.

Quienes regresan por vía terrestre son recibidos en los estados de la franja fronteriza, mientras que la recepción aérea opera en los aeropuertos de Tapachula, Villahermosa, Mérida, Morelia, Huatulco, Campeche, San Luis Potosí y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Claudia Sheinbaum califica como “injerencia” el retiro de la visa a Andrés López Beltrán

La presidenta de México reaccionó al retiro de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que la medida responde a una agenda de intromisión externa impulsada por la oposición local.