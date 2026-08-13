UNAM atenderá casos especiales y permitirá reagendar el examen de control presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que atenderá de manera individual los casos de aspirantes que, por condiciones particulares, no pudieron presentar el Examen de Control Presencial y confirmó que, en situaciones especiales, la prueba podrá ser reagendada.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que la Universidad todavía no tiene un número preciso de jóvenes que se encuentran en esta situación, pero aseguró que cada caso será revisado con base en sus circunstancias y en la evidencia disponible.

“Todos los casos se van a atender en tiempo y forma”, afirmó.

El rector fue cuestionado por el caso de Mateo —nombre ficticio para proteger su identidad—, un joven con autismo originario de Ciudad Obregón, Sonora, cuyo caso fue documentado por Excélsior luego de que la UNAM le asignara inicialmente una sede distinta a la que requería para presentar el Examen de Control Presencial. Mateo, quien obtuvo 107 aciertos en el examen de ingreso y fue seleccionado para Matemáticas Aplicadas y Computación, tuvo que regresar a Sonora ante la imposibilidad de costear el traslado.

Al referirse al caso, Lomelí argumentó que el aspirante no había quedado registrado para el examen que, de acuerdo con su condición, debía presentar. “No se registró en el examen que él debió de haber presentado precisamente por su condición”, señaló. Sin embargo, reiteró que la situación ya fue atendida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

El rector también informó que otros casos serán atendidos la próxima semana, entre ellos el de Brisa, una joven que obtuvo puntaje perfecto, pero no pudo obtener su cita para el examen de control.

En este contexto, insistió que los casos especiales pueden ser reagendados. Precisó que las solicitudes se reciben por correo electrónico, son revisadas de manera individual y serán resueltas antes de la publicación de resultados.