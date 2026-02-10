Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Mayor 4001 del 10 de febrero de 2026

Este martes 10 de febrero se lleva a cabo el Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional, uno de los sorteos tradicionales con mayor relevancia en México. En esta nota podrás consultar los resultados oficiales del Sorteo Mayor 4001, conocer el premio mayor, los reintegros, el horario del sorteo y la información necesaria para cobrar premios, una vez que se publiquen los números ganadores.

¿Cuándo se realiza el Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4001 se realiza este martes 10 de febrero, como parte de los sorteos semanales que organiza la Lotería Nacional cada martes. En esta edición, el sorteo está dedicado a conmemorar el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo, personaje clave en la historia de México.

De acuerdo con la información oficial, en este sorteo participan 60 mil billetes, con números que van del 00001 al 60 000, distribuidos en diferentes series y categorías de premios.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Mayor 4001?

El Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional cuenta con un premio mayor de 21 millones de pesos, repartido en tres series. Además del premio principal, el sorteo incluye una amplia estructura de premios secundarios, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún beneficio económico.

Este esquema de premios es una de las razones por las que el Sorteo Mayor se mantiene como uno de los más seguidos por los jugadores en el país.

¿Cuáles son los resultados del Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional?

EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS NÚMEROS GANADORES.

Los resultados oficiales también pueden consultarse directamente en el portal de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es el reintegro del Sorteo Mayor 4001?

El reintegro de la Lotería Nacional consiste en la devolución del monto invertido en la compra de billetes o “cachitos” del Sorteo Mayor 4001, siempre que el número adquirido cumpla con las condiciones establecidas para esta categoría.

Cada sorteo define qué números aplican para reintegro, y el jugador puede optar por:

Cobrar el monto correspondiente, o

Utilizarlo para seguir participando en sorteos posteriores.

Reintegros del Sorteo Mayor 4001: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS REINTEGROS.

¿Cómo cobrar premios del Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional?

Las personas que resulten ganadoras en el Sorteo Mayor 4001 pueden cobrar su premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Lugar de cobro:

Plaza de la República No. 117, Primer Piso

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc ,

, C.P. 06037, Ciudad de México

Horario de atención:

Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

Para evitar contratiempos, se recomienda conservar el billete en buen estado y seguir las indicaciones oficiales de la institución.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional en vivo?

La Lotería Nacional transmite sus sorteos en vivo a través de su canal oficial de YouTube, donde es posible seguir el desarrollo del Sorteo Mayor 4001 y consultar transmisiones de sorteos anteriores.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo será el viernes 13 de febrero, cuando se realice el Sorteo Superior 2872, el cual ofrecerá un premio mayor de 17 millones de pesos.

Precio por boleto: 40 pesos

Horario del sorteo: 20:00 horas

Cachito del Sorteo Superior 2872 de la Lotería Nacional Lotería Nacional

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana fundada en 1770, encargada de organizar sorteos con fines de asistencia pública. Los recursos obtenidos por la venta de boletos se destinan a programas y proyectos sociales en beneficio de la población.

Entre sus sorteos más conocidos se encuentran el Sorteo Mayor, el Sorteo Superior y el Sorteo Zodiaco, los cuales forman parte de una tradición histórica dentro del país.