Se trabaja con el gobierno de Sinaloa para hallar a 4 turistas secuestrados: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se refirió esta mañana al caso de los turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, los cuales fueron secuestrados desde el pasado 3 de febrero.

El secretario detalló que en primera instancia fueron seis las personas retenidas por un grupo armado, de los cuales sólo permanecen cuatro en esa condición mientras dos de ellas ya fueron liberadas.

En este contexto, García Harfuch destacó que el gabinete de seguridad federal trabaja en conjunto con el gobierno de Sinaloa para hallar a los integrantes de esta familia que se sabe es originaria del Estado de México.

Son interceptados por un grupo criminal y secuestran a seis personas, liberan minutos después a dos. Se mantienen cuatro todavía retenidos. Estamos trabajando con el gobierno del estado para dar con su paradero y tener detenidos en este caso”, explicó.

Para lograr el objetivo, el secretario destacó que hay un operativo exhaustivo de búsqueda, sin embargo hasta el momento no ha sido posible su localización ni tampoco hay detenidos relacionados a esta situación.

¿Qué se sabe del caso?

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SSPC destacó que lo que saben del caso, tras platicar con familiares de las víctimas, es que los jóvenes rentaron unos vehículos tipo razer y después fueron interceptados por un grupo criminal.

Rentaron unos razer, son interceptados por un grupo criminal, secuestran a seis, liberan a dos personas, se mantienen cuatro retenidas. Estamos trabajando con el Gobierno del Estado para tener detenidos; en este caso, a diferencia del otro, no tenemos detenidos todavía”, reiteró.

Los cuatro turistas, originarios de Ixtlahuaca, en el Estado de México, habían viajado a Mazatlán previo al carnaval para festejar el cumpleaños de la madre de tres de ellos, por lo que la familia completa se trasladó hasta ese lugar.

De acuerdo con Verónica Sabino, familiar de los cuatro turistas, el día de su desaparición cenó con ellos y después el grupo decidió rentar unos vehículos para recorrer diversas zonas del puerto.

Acto seguido, tras no regresar, las autoridades indicaron que los turistas fue interceptado por un grupo armado tras haber rentado estos vehículos, los cuales fueron localizados posteriormente en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.

Los cuatro turistas que se encuentran desaparecidos son:

Óscar García Hernández, de 30 años y profesor en el Estado de México. Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años. Javier Ramírez Sabino, de 25 años. Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años.

Cabe señalar que la información que se tiene es gracias a que originalmente el grupo armado había secuestrado a seis turistas, entre ellas una mujer y una niña de 9 años, a las cuales liberó y fueron quienes alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

