Sheinbaum encabezó Marcha de la Lealtad; develó placa conmemorativa | FOTOS

Este lunes 9 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó La Marcha de la Lealtad y se dio el tiempo para develar una placa conmemorativa del evento que se desarrolló en la Ciudad de México.

Esta mañana, después de la conferencia de prensa matutina que lleva a cabo cotidianamente desde Palacio Nacional, la mandataria lideró La Marcha de la Lealtad, hecho histórico clave de nuestro país, el cual ocurrió el 9 de febrero de 1913 y que conmemora al inicio de la llamada Decena Trágica.

Aunado a este recorrido, que salió del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional, la jefa de Estado llevó a cabo un acto protocolario que fue la develación de la placa conmemorativa de dicha ceremonia.

Cabe mencionar que este 2026, La Marcha de la Lealtad cumple su 113 aniversario y representa una acción a la fidelidad que mostraron los cadetes del Heroico Colegio Militar al Poder Ejecutivo del país, cuando escoltaron al entonces presidente Francisco I. Madero durante una etapa crítica para la estabilidad nacional.

La Marcha de la Lealtad es un hecho histórico clave de nuestro país.

¿Cuál es la importancia de conmemorar este hecho?

Este evento, liderado por el Poder Ejecutivo escoltado por las Fuerzas Armadas de México, tiene por objetivo rememorar y destacar la importancia de la lealtad institucional ante las crisis políticas que el país pueda atravesar.

A pesar de que este periodo violento de la Revolución Mexicana culminó con la traición de Victoriano Huerta y el fallecimiento de Madero, el acto de fidelidad de los cadetes militares pasó a la historia como una acción que representaba la lealtad, la disciplina y el respeto a la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas.

