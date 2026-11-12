Miguel Hidalgo pasó del lugar 13 al segundo en seguridad: Mauricio Tabe

Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación logró posicionarse como la segunda más segura de la Ciudad de México tras escalar desde el sitio 13, consolidando un proyecto administrativo enfocado en la recuperación de espacios y el cumplimiento de la ley. “Miguel Hidalgo cambió. No te lo cuentan, lo ves. Miguel Hidalgo ya cambió y tú lo sabes”, afirmó el funcionario ante los habitantes de la alcaldía al hacer un balance de los compromisos adquiridos desde el inicio de su gestión hace cinco años.

Durante su mensaje, Tabe recordó que en 2021 asumió el reto de gobernar con honestidad y sin someterse a grupos de poder o intereses económicos, lo cual le permitió obtener en 2024 la votación más alta en la historia de la demarcación, sumando incluso a ciudadanos que inicialmente no respaldaron su proyecto. “Les dije que no podíamos fallar y no fallamos. Logramos que Miguel Hidalgo cambiara. Hoy somos un bastión, el Bastión de la Libertad”, sostuvo el edil al subrayar que los resultados actuales son producto de una administración cercana a los vecinos.

En el rubro de seguridad, el mandatario local detalló que mediante la estrategia Blindar MH se duplicó el presupuesto asignado a esta área, se triplicó el estado de fuerza policial y de patrullaje, se recuperaron módulos de vigilancia, se instalaron carpas y se habilitaron cinco nuevos centros de monitoreo conectados a mil 770 cámaras. “La libertad comienza por vivir sin miedo. Les dije que íbamos a vivir más seguros y sí cumplimos”, puntualizó Tabe al explicar la reducción en los índices de percepción de inseguridad en la zona.

Respecto a la infraestructura urbana, el alcalde informó que en el último año se reiluminaron 150 calles, además de intervenir parques, jardines, unidades habitacionales, banquetas y cruces seguros, sumado a la renovación de canchas deportivas con pasto sintético, ejecutando más de la mitad de estas obras a través del Presupuesto Participativo. “Más luz significa más seguridad y más libertad. No solamente llegó la luz a las calles, también llegó la tranquilidad de la gente, que es lo más importante”, señaló, agregando que “el espacio público no es un lujo, es un derecho”.

En materia de desarrollo social, Tabe enfatizó que su administración ha priorizado la entrega de apoyos a las mujeres, particularmente a las jefas de familia, bajo una política transparente alejada del clientelismo electoral. “Los programas sociales son para combatir injusticias, no para pagar favores políticos. Aquí primero las mujeres”, declaró el titular de la demarcación al defender la orientación de los recursos públicos hacia los sectores más vulnerables.

Sobre el ordenamiento territorial y el desarrollo inmobiliario, el funcionario recalcó que en la alcaldía no existen acuerdos irregulares para beneficiar a particulares, citando como ejemplo la clausura del inmueble ubicado en Sócrates 211 por contar con un nivel excedente, propiedad vinculada en reportes periodísticos a Amílcar Olán, socio de Andy López Beltrán. “En Miguel Hidalgo no importa qué tan influyente seas, ni cuánto dinero tengas: si no cumples con la ley, se te clausura. Aquí no hay privilegios”, enfatizó.

De cara al cierre de su administración y a los procesos futuros en la capital, Mauricio Tabe advirtió que se aproximan etapas determinantes donde el interés público deberá prevalecer sobre cualquier grupo político, reiterando que la alcaldía no tiene dueño y que son los ciudadanos quienes definen su rumbo. “Este bastión tiene que seguir siendo de sus vecinos. Miguel Hidalgo es libre y así seguirá siendo”, concluyó el alcalde.